Koca: Mayıs sonuna kadar 105 milyon aşıya erişeceğiz

Aşılamada yaklaşık 1,5 milyonu ikinci doz olmak üzere 8 milyon seviyesine ulaşıldığını ve aşılama planındaki ilk aşamanın sonuna yaklaştıklarını belirten Koca, "Yeterince yüksek hızda ve sistematik olarak aşı programını uygulamış olsak da nüfusa oranla daha katetmemiz gereken çok yol var… Bir tedarik ve planlama sorunumuz yok. Birinci doz aşısını olan tüm vatandaşlarımızın ikinci doz aşıları güvence altındadır" dedi.

CHP'nin iddialarını yalanlayan Koca, AKP kongrelerindeki görüntülerle ilgili soruyu da yanıtladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında aşı tedariğindeki son durum ve geçilmesi planlanan yerinde karar dönemiyle ilgili bilgiler verdi.

Mayıs sonuna kadar 105 milyon doz

En geç Mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon aşıya erişimin güvencede olduğunu, bu miktara Biontech, AstraZeneca ve diğer firmalardan gelecek aşıların dahil olmadığını belirten Koca, 105 milyon dozun 52,5 milyon kişinin aşılanması anlamına geldiğini kaydetti.

Alman Biontech firmasından ilk etapta 800 bin doz alınmasının planlandığını ve Mart sonuna kadar netleşen miktarın 4,5 milyon doz olduğunu söyleyen Koca, bu miktarı 5 milyona tamamlamak için çaba sarfettiklerini ifade etti.

Rusya'nın Sputnik V aşısının toksikoloji çalışmalarına Türkiye'de başlandığını belirten Koca, çalışmaların olumlu sonuçlanması durumunda aşının Türkiye'de üretimi için hazırlık yapıldığını kaydetti. Koca, AstraZeneca ile görüşmelerin de yoğunlaştığını ve önümüzdeki 1-2 hafta içinde bir ön sözleşme imzalanabileceğini bildirdi.

Aşı tedariğinde aksaklıklar yaşanabilir

"Aşı savaşları" diye tabir edilebilecek bir dönemden geçildiğine işaret eden Koca, "Aşı tedariğinde her an aksaklık yaşanabilir ve program kesintilere uğrayabilir. Bunu yaşamamanın tek yolu kendi aşımızı üretmektir" dedi.