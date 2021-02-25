Koca: ‘‘Mayıs Sonuna Kadar Nüfusun %60’ını Aşılayacağız’’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Mayıs sonuna kadar nüfusunun yüzde 60’ını herhangi bir COVİD-19 aşısıyla aşılamayı hedeflediklerini söyledi. Bilkent Üniversitesi’nde yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı, yalnızca Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği CoronaVac aşısının tedarikiyle yetinmediklerini diğer aşı üreticileriyle de temaslarının sürdüğünü açıkladı. Fahrettin Koca, 4,5 milyon doz BioNTech aşısının da Mart sonuna kadar teslim edilmesini beklediklerini açıkladı. ‘‘On gün içinde 800 bin doz BioNTech aşısı gelmiş olacak’’ Sağlık Bakanı, "BioNTech'le ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak. Mart ayı sonunda kadar 4,5-5 milyona tamamlanması için çaba sarf edilecek. İlk 800 bin aşı muhtemelen 10 gün içinde gelmiş olacak. 24 Kasım'da Sinovac'la sözleşme yaptık. Toplam 100 milyon doz için sözleşme yapıldı. İlave BioNTech'le ilgili 4,5 milyon doz Mart sonu olmak üzere sözleşme yapıldı. 30 milyona kadar opsiyonel. Mart'tan sonraki dönemde bu sayıyı arttırabilmek için Uğur Hoca (Şahin) ile gayret içinde olacağız. (Rus) Sputnik'le ilgili olarak ayrı bir hazırlığımız devrede. AstraZeneca ile ilgili görüşmemiz başından beri devam ediyor. Onunla da ilgili önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde ön sözleşme imzalanabilir. Yakın takip içindeyiz. Nisan, en geç Mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişebileceğimizi biliyoruz. Şu an en geç Mayıs sonuna kadar olacağını düşünüyoruz. 52,5 milyon insanımızın aşılanması demek bu’’ diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’na ‘‘Aracı firmaya tek kuruş vermedik’’ yanıtı Sağlık Bakanı önceki gün TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında Çin’den 1 milyon doz aşının bedelsiz olarak ithal edilmesine karşın aracı firmaya 12 milyon dolar ödendiğini iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da yanıt verdi. Koca, ‘‘Biz devlet olarak Sinovac ile görüşmeleri yaptık. Bu firmanın 10 yıldır tek bir distribütörü var. Bu distribütör ayrıca firmanın Türkiye'deki tek yetkilisi. Biz pazarlığı, bütün görüşmeyi Sinovac firması ile yaptık. Aracı firmaya zerre kadar tek bir kuruş verilmedi. İddia şu: Üretici firma 1 milyon doz aşı üretti. Bu 1 milyon doz aşıyı aslında Türkiye'ye bedel almadan bağışladı. Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı? Bunun üzerine biz firmaya, ‘Sözleşmemiz gereği size vermemiz gereken bir bedel var. Bunu size ödüyoruz? Böyle bir iddia var. Bu nedir?’ Firmanın bize cevabı, ‘Bu aşıyla ilgili buradaki amaç, siz bizden teminat istediğiniz için biz teminatı sağlayamamıştık, nakit akış yönetimini sağlamak için bizi temsil eden Sinovac firmasına bedelsiz olarak verdik. Ama biz sizden ücretini olduğu gibi aldık’ şeklinde oldu’’ dedi.

Aşı kıtlığının yaşandığı bir dönemde Türkiye’nin 1,5 milyonu ikinci doz olmak üzere 8 milyon doz aşılama yapmayı başardığını vurgulayan Fahrettin Koca, Türkiye’nin artık normalleşmeyi önceleyen bir döneme geçeceğini ifade etti. Koca, normalleşme takvimi ile ilgili tarih vermedi Ancak Koca, normalleşme takvimini Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağını söyledi. ‘‘Bilim Kurulumuz bu konuyu tartıştı. Kabinede Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu öneri tartışılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olacak. Biz sadece öneri noktasında bu sunumu yapmış olacağız. Esas önemli olan illerin bundan sonraki dönemde vaka sayıları. Vaka test oranı, yoğun bakım doluluk oranı gibi birtakım parametrelerde bu kademelendirmenin nasıl yapıldığı üzerinde tartışıldı. İki haftada bir uygulamayla ilgili hangi ilin ne karar alması gerektiği zaten belli olmuş olacak. Eğitim dahil olmak üzere Pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde tensip buyurursa açıklarlar.’’