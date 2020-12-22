Koca: Mutasyon görülen ülkelerden gelen yolcular izolasyona alındı

Koca "Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs mutasyonu görülen ülkelerden Türkiye'ye giriş yapan 335 yolcunun sağlık kontrolünden geçirildiğini ve izolasyona alındığını açıkladı.

Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk" dedi.

Türkiye'ye bu ülkelerden 335 yolcunun geldiğini belirten Koca açıklamasını "Yolculara 1. ve 7. günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır" şeklinde sürdürdü.

"14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır" diyen Koca, "4 bin 603 yolcunun bilgilere sisteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.