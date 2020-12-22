HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koca: Mutasyon görülen ülkelerden gelen yolcular izolasyona alındı

Koca: Mutasyon görülen ülkelerden gelen yolcular izolasyona alındı

22.12.2020 10:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koca: Mutasyon görülen ülkelerden gelen yolcular izolasyona alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye gelen 335 yolcuya PCR testi yapıldığını açıkladı.

Koca "Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs mutasyonu görülen ülkelerden Türkiye'ye giriş yapan 335 yolcunun sağlık kontrolünden geçirildiğini ve izolasyona alındığını açıkladı.

Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk" dedi.

Türkiye'ye bu ülkelerden 335 yolcunun geldiğini belirten Koca açıklamasını "Yolculara 1. ve 7. günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır" şeklinde sürdürdü.

"14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır" diyen Koca, "4 bin 603 yolcunun bilgilere sisteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye İngiltere uçuşlarını durdurmuştu

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış türünün ortaya çıkması üzerine Hollanda, Belçika, İrlanda, Avtusturya, İsviçre, Fransa, Almanya gibi birçok ülke İngiltere ile hava trafiğini kesti. Dün Londra'dan Hannover ve Stuttgart'a inen uçaklardaki yolculara da PCR testi yapılmış, yolcular geceyi havalimanında geçirmek zorunda kalmıştı.

DW / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Google ile Facebook davalara karşı el ele!Google ile Facebook davalara karşı el ele!
2020 EKPSS sonuçları açıklandı!2020 EKPSS sonuçları açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki koronavirüs vakalarıyla ilgili güzel haber! Son durumu açıkladı

'İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık'

Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden öperek vedalaştılar, cenazedeki herkes korona oldu

Adana'da fıkra gibi olay!

İzmit'te yoldan geçmek isteyen iki kız dehşeti yaşadı

İki kız dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldılar

Muharrem İnce'ye şok! Erkin Şahinöz Memleket Haraketi'nden ayrıldı

Memleket Haraketi'nde flaş ayrılık

İSKİ su kesintisi 22 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

22 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Google ve Facebook olası rekabet davası için anlaştı

Google ile Facebook davalara karşı el ele!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.