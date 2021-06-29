Koca: "Müzik Yasağı da Kalkacak"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gazetecilere konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü salgınıyla mücadeleyle ilgili soruları yanıtladı. Türkiye’de virüsün Delta varyantına henüz rastlanmadığına ancak bazı illerde yeni vaka sayılarında dikkat çeken bir artış gözlemlendiğine vurgu yapan Koca, tartışma konusu olan, gece 24.00’ten sonra canlı müzik etkinliklerine getirilen yasakla ilgili olarak da “Bu yasak da kalkacak” dedi.

Bakan bu konuda bir takvim vermedi.

Çarşamba günü düzenlenecek Bilim Kurulu toplantısı önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca’nın açıklamalarına göre, yeni vaka sayılarının artışa geçtiği il sayısı 16’dan 26’ya yükseldi.

Birçok kısıtlamanın 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasını öngören ancak gece 24.00’ten sonra canlı müzik yapılmasını yasaklayan yeni kararla ilgili olarak Koca, “Aşılama çok önemli. Mutlaka aşı yapılmalı. Biz tüm yasakları kaldırmak için çalışıyoruz. Bu yasak da kalkacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, spor müsabakalarında da belirli sayıda seyircinin katılımına izin verileceğini de kaydetti.

“Virüse yakalananlara 6 aydan önce aşı yapılabilir”

Koca, iki doz aşıyı öncelik grubunda olmaları nedeniyle altı aydan uzun bir süre önce olan sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü bireylerin üçüncü doz aşı olup olmayacakları konusunda yarın Bilim Kurulu’nda karar alınacağını söyledi.

Corona virüsü enfeksiyonu geçirenler, hastalığın üzerinden 6 ay geçmesinin ardından aşı olabiliyor. Bu kişilerin daha erken aşı olmalarını sağlama çalışmaları da gündemde. Koca, bu konunun da yarın netlik kazanacağını söyledi.

BioNTech aşısının iki dozu arasında 6 hafta beklenmesine yönelik uygulama üzerinde de değerlendirme yapılacağını kaydeden Koca, bu süreyi 4 haftaya indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

