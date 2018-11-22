"Koca Piri Reis" araştırma gemisinin 40. yılı

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite olarak denizcilikle ilgili gündemlerinin sadece su altındaki bilimsel araştırmalarla sınırlandırmadıklarını, su üstündeki işleyişle ilgili süreci de yakından takip ettiklerini söyledi.

DEÜ Sabancı Kültür Merkezinde, üniversitenin araştırma gemilerinden "Koca Piri Reis" gemisinin 40. hizmet yılı dolayısıyla düzenlenen törende bir konuşma yapan Hotar, geminin Türkiye'nin denizcilik alanındaki bilimsel araştırmalarını geliştirmek ve stratejik öneme sahip konularda devletin ilgili kurumlarına destek olmak amacıyla 1978 yılında denize indirildiğini anımsattı.

Hotar, Türkiye'nin bilimsel deniz araştırmalarındaki ilk gemisi Koca Piri Reis'in, aradan geçen 40 yılda ulusal birçok görevi başarıyla icra ederken, dünyanın farklı noktalarına da giderek uluslararası alanda bilim insanlarının başarılı araştırmalar yapmasını sağladığını ifade etti.

Günün şartlarına ve teknolojisine uygun şekilde inşa edilen geminin, yıllar içinde ihtiyaçları karşılayacak şekilde revize edildiğini anlatan Hotar, böylece hareket kabiliyeti sürekli iyileştirilerek yeni araştırmalar için göreve hazır halde tutulduğunu aktardı.