Koca: "Remdesivir bir antiviral ilaç. Biz 400 hasta ilaç için temin ettik. Önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ABD'de acil kullanım için FDA onayı alan "Remdesivir" ile ilgili açıklama: "Remdesivir bir antiviral ilaç. Biz 400 hasta ilaç için temin ettik. Önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç"

