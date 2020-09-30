Koca: Sadece semptom gösterenlerin sayısı açıklanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında günlük açıklanan tablodaki hasta sayısının toplam günlük pozitif vaka sayısı olmadığını, semptom gösteren hastaları yansıttığını söyledi.

“Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor” diyen Bakan Koca, bu kişilere “asemptomatik pozitifler” denildiğini belirtti. Bu kişilerin toplumdan izole edilmeleri halinde ortalama 1 hafta sonra testlerinin negatif çıktığını belirten Koca, “Bunların salgın açısından önemi, bulaştırıcı yani taşıyıcı olmalarıdır. Eğer tespit ve izole edilmezlerse, salgının büyümesine yol açarlar” dedi.

"Yeni vakaların büyük kısmı belirti göstermiyor"

Üzerinde durulması gereken sayının her gün açıklanan verilerdeki “Yeni Hasta Sayısı” olduğunun altını çizen Bakan Koca, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup tedavi altına alınan hastalardır. Bir kısmını evde, önemli bir kısmını da hastanede takip ve tedavi ediyoruz. Hastanede tedavi altına aldıklarımızı ayrıca yatan hasta olarak raporluyoruz."