Koca: “Sağlıkçılara 11 Aralık İtibariyle Aşı Yapılmaya Başlanacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmasında sağlık personeline yoğun şekilde öncelik verileceğini belirterek, 11 Aralık itibariyle sürecin başlayacağını kaydetti. Koca, “Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon... Bu rakamları daha da artırma gayreti içindeyiz” dedi.
Koca, TBMM’de yaptığı açıklamada, Corona virüsü salgınıyla mücadelede Türkiye’nin öncelikle yan etkisi daha az olarak düşünülen aşıdan 50 milyon doz alım konusunda sözleşme imzalandığını söyledi. Aralık ayında 20 milyon aşı temin etmeyi hedeflediklerini ve ilk önce sağlık çalışanlarından başlayarak aşılama çalışması yürütüleceğini anlatan Koca’nın 11 Aralık’ta ilk aşılama yapılacağı bilgisini verdiği aşının Çin aşısı olduğu belirtildi.
Bu arada Almanya’da üretim çalışmaları devam eden Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içerisinde olduklarını anlatan Koca, “Özelikle Pfizer’in aşısıyla ilgili de yerli aşımız Nisan ve sonrası dönemde devreye gireceği için Nisan ayına kadar bize temin edebilecekleri bütün aşıyı alma şeklinde bir yaklaşımımız oldu. Yani Nisan ayına kadar verebilecekleri ne kadar aşı olursa, biz onu almaya talip olduğumuzu söylemiş olduk. Fiyat ve benzeri konularda zaten mutabık kalmıştık” ifadesini kullandı.
Bilim Kurulu’nun danışmanlığında aşı seçimi yapıldığını da anlatan Koca, “Biz vatandaşımız için güvenilir ve etkinliği olan aşıyı daha çok tercih ederek erken dönemde bunu temin edip, yapma taraftarıyız” mesajını verdi.
Dünyada erken dönemde ruhsat alabilecek firmalarla da yakın iletişim ve görüşme halinde olduklarını söyleyen Koca, en erken Aralık ve Ocak ayını hedefleyerek, vatandaşlara yoğun bir şekilde aşıyı yapmak istediklerini vurguladı. Koca, “Bu strateji de sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bir çalışma da bir hafta on gün içerisinde, en geç tamamlamış olur. Bununla ilgili bir netlik oluştuğunda vatandaşımızla paylaşmış olacağız. Sağlık çalışanlarımız, riskli kişiler öncelikli olacak. Belki hizmet sektöründen, belki bir şekilde vatandaşımızla temas içerisinde olan kişiler olabilir, bununla ilgili nasıl bir planlama olacağı da Aşı Bilim Kurulu’nun hazırlayacağı stratejiye göre planlanır ve biz onu da açıklamış oluruz” diye konuştu.
Yerli aşıyı “inaktif aşı” olarak tanımlayan Koca, yerli aşıda 14-15 Aralık’ta birinci fazın tamamlanacağını açıklayarak, “Eğer bu şekilde devam ederse Faz-2'ye geçilmiş olur. Her şey normal seyrederse, bizim yerli aşımızın da Nisan ayında Faz-3 ve yaygın kullanımına geçebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.