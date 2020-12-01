Koca: “Sağlıkçılara 11 Aralık İtibariyle Aşı Yapılmaya Başlanacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmasında sağlık personeline yoğun şekilde öncelik verileceğini belirterek, 11 Aralık itibariyle sürecin başlayacağını kaydetti. Koca, “Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon... Bu rakamları daha da artırma gayreti içindeyiz” dedi.

Koca, TBMM’de yaptığı açıklamada, Corona virüsü salgınıyla mücadelede Türkiye’nin öncelikle yan etkisi daha az olarak düşünülen aşıdan 50 milyon doz alım konusunda sözleşme imzalandığını söyledi. Aralık ayında 20 milyon aşı temin etmeyi hedeflediklerini ve ilk önce sağlık çalışanlarından başlayarak aşılama çalışması yürütüleceğini anlatan Koca’nın 11 Aralık’ta ilk aşılama yapılacağı bilgisini verdiği aşının Çin aşısı olduğu belirtildi.

Bu arada Almanya’da üretim çalışmaları devam eden Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içerisinde olduklarını anlatan Koca, “Özelikle Pfizer’in aşısıyla ilgili de yerli aşımız Nisan ve sonrası dönemde devreye gireceği için Nisan ayına kadar bize temin edebilecekleri bütün aşıyı alma şeklinde bir yaklaşımımız oldu. Yani Nisan ayına kadar verebilecekleri ne kadar aşı olursa, biz onu almaya talip olduğumuzu söylemiş olduk. Fiyat ve benzeri konularda zaten mutabık kalmıştık” ifadesini kullandı.