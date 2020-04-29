Koca: “Salgında Zirve Noktasındayız''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de salgına bağlı can kaybı oranının yüzde 2,8 olduğunu, bunun da Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük ölüm oranı olduğunu söyledi. Koca, salgında an itibarıyla zirve noktasına gelindiğini ve düşüş eğilimine başlandığını da vurguladı.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısının, yeni tanı konan hasta sayısından iki kat fazla olduğunu belirten Koca, bir gün içinde 89 kişinin daha salgına bağlı hayatını kaybettiğini, can kaybının 3.081’e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye’de son 24 saat içinde tespit edilen 2.936 yeni vaka ile birlikte toplam sayı 117 bin 589’a, iyileşen hasta sayısının da 44 bin 22’ye yükseldiği de paylaşıldı.

“Dünyadan farklı olarak tüm vakalara tedavi uyguluyoruz”

Fahrettin Koca, Ankara’da yaptığı basın toplantısında ​Türkiye’nin salgınla mücadelede izlediği yol sayesinde başarılı olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Birçok ülkede sadece hastaneye yatırılmış vakalara tedavi uygulanıyor. Biz ise tüm vakalara tedavi uyguluyoruz. Muhtemelen her vakada tedaviye başlanmasıyla zatürre aşamasına geçişin yavaşladığı görüldü.”