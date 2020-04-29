HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koca: “Salgında Zirve Noktasındayız''

Koca: “Salgında Zirve Noktasındayız''

29.04.2020 20:25 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de salgına bağlı can kaybı oranının yüzde 2,8 olduğunu, bunun da Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük ölüm oranı olduğunu söyledi. Koca, salgında an itibarıyla zirve noktasına gelindiğini ve düşüş eğilimine başlandığını da vurguladı

Koca: “Salgında Zirve Noktasındayız''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de salgına bağlı can kaybı oranının yüzde 2,8 olduğunu, bunun da Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük ölüm oranı olduğunu söyledi. Koca, salgında an itibarıyla zirve noktasına gelindiğini ve düşüş eğilimine başlandığını da vurguladı.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısının, yeni tanı konan hasta sayısından iki kat fazla olduğunu belirten Koca, bir gün içinde 89 kişinin daha salgına bağlı hayatını kaybettiğini, can kaybının 3.081’e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye’de son 24 saat içinde tespit edilen 2.936 yeni vaka ile birlikte toplam sayı 117 bin 589’a, iyileşen hasta sayısının da 44 bin 22’ye yükseldiği de paylaşıldı.

“Dünyadan farklı olarak tüm vakalara tedavi uyguluyoruz”

Fahrettin Koca, Ankara’da yaptığı basın toplantısında ​Türkiye’nin salgınla mücadelede izlediği yol sayesinde başarılı olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Birçok ülkede sadece hastaneye yatırılmış vakalara tedavi uygulanıyor. Biz ise tüm vakalara tedavi uyguluyoruz. Muhtemelen her vakada tedaviye başlanmasıyla zatürre aşamasına geçişin yavaşladığı görüldü.”

“Yüksek akımlı oksijen tedavisiyle akciğer hasarını azalttık”

Hastaların suni solunum cihazına erken aşamada bağlanmamasının da tedavide başarı arttırdığını kaydeden Sağlık Bakanı, uygulanan yüksek akımlı oksijen tedavisinin akciğer hasarını azalttığını söyledi.

Yoğun bakımda tedavi gören hastalar arasındaki ölüm oranı yüzde 50’den yüzde 10’a, suni solunum cihazına bağlı hastalardaki ölüm oranı ise yüzde 74’ten yüzde 14’e düşürüldüğünü de açıklayan Koca, ‘’Türkiye’de Corona virüsü salgını nedeniyle can kaybı oranı 2.8’dir. Bu Avrupa’daki en düşük orandır’’ diye konuştu.

65 yaşına sokağa çıkma yasağı gevşetilecek mi?

Basın toplantısında Türkiye’de hayatın ne zaman normale döneceği yönündeki soruları da yanıtlayan Sağlık Bakanı, 65 yaş üzerinin sokağa çıkma yasağının gevşetilmesinin gündeme geldiğini ancak bir öneri noktasında olmadığını söyledi.

Virüsün bulaştığı sağlık çalışanı sayısına netlik getirmesi de istenen Sağlık Bakanı toplam 7.428 sağlık çalışanının enfekte olduğunu açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladıİstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Erkekler seksi her yıl daha da fazla unutacakErkekler seksi her yıl daha da fazla unutacak

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Turgay Kalyoncu koronavirüsten hayatını kaybetti

Turgay Kalyoncu koronavirüsten hayatını kaybetti

Sosyal medya paylaşımını gören dondu kaldı

Sosyal medya paylaşımını gören dondu kaldı

Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

'Sibel'i erotik geçmişinden ötürü...'

'Sibel'i erotik geçmişinden ötürü...'

İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Diğer Haberler
Anadolu Yakası'nda yoğun trafik havadan görüntülendi

Anadolu Yakası'nda yoğun trafik havadan görüntülendi

İSTOÇ'ta bir işyerinde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Malatya'da virüs ve bakterileri temizleyen kabin üretildi

Malatya'da virüs ve bakterileri temizleyen kabin üretildi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 89 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 89 can kaybı daha

Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'metrelerce kar' paylaşımı

Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'metrelerce kar' paylaşımı

'İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken ile akrabalık' iddialarına Bakan Koca'dan yanıt

'Emrullah Gülüşken ile akrabalık' iddialarına Bakan Koca'dan yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.