Koca: “Salgında Zirve Noktasındayız''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de salgına bağlı can kaybı oranının yüzde 2,8 olduğunu, bunun da Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük ölüm oranı olduğunu söyledi. Koca, salgında an itibarıyla zirve noktasına gelindiğini ve düşüş eğilimine başlandığını da vurguladı.
Son 24 saatte iyileşen hasta sayısının, yeni tanı konan hasta sayısından iki kat fazla olduğunu belirten Koca, bir gün içinde 89 kişinin daha salgına bağlı hayatını kaybettiğini, can kaybının 3.081’e yükseldiğini açıkladı.
Türkiye’de son 24 saat içinde tespit edilen 2.936 yeni vaka ile birlikte toplam sayı 117 bin 589’a, iyileşen hasta sayısının da 44 bin 22’ye yükseldiği de paylaşıldı.
“Dünyadan farklı olarak tüm vakalara tedavi uyguluyoruz”
Fahrettin Koca, Ankara’da yaptığı basın toplantısında Türkiye’nin salgınla mücadelede izlediği yol sayesinde başarılı olduğunu şu sözlerle ifade etti:
“Birçok ülkede sadece hastaneye yatırılmış vakalara tedavi uygulanıyor. Biz ise tüm vakalara tedavi uyguluyoruz. Muhtemelen her vakada tedaviye başlanmasıyla zatürre aşamasına geçişin yavaşladığı görüldü.”
“Yüksek akımlı oksijen tedavisiyle akciğer hasarını azalttık”
Hastaların suni solunum cihazına erken aşamada bağlanmamasının da tedavide başarı arttırdığını kaydeden Sağlık Bakanı, uygulanan yüksek akımlı oksijen tedavisinin akciğer hasarını azalttığını söyledi.
Yoğun bakımda tedavi gören hastalar arasındaki ölüm oranı yüzde 50’den yüzde 10’a, suni solunum cihazına bağlı hastalardaki ölüm oranı ise yüzde 74’ten yüzde 14’e düşürüldüğünü de açıklayan Koca, ‘’Türkiye’de Corona virüsü salgını nedeniyle can kaybı oranı 2.8’dir. Bu Avrupa’daki en düşük orandır’’ diye konuştu.
65 yaşına sokağa çıkma yasağı gevşetilecek mi?
Basın toplantısında Türkiye’de hayatın ne zaman normale döneceği yönündeki soruları da yanıtlayan Sağlık Bakanı, 65 yaş üzerinin sokağa çıkma yasağının gevşetilmesinin gündeme geldiğini ancak bir öneri noktasında olmadığını söyledi.
Virüsün bulaştığı sağlık çalışanı sayısına netlik getirmesi de istenen Sağlık Bakanı toplam 7.428 sağlık çalışanının enfekte olduğunu açıkladı.