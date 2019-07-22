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Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes topraklara taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı direk uçuşlar ile hacı adaylarını kutsal topraklara ulaştırıyor.Çanakkale, Balıkesir Bölgesinde hacı adayları kutsal topraklara gitmek için kafileler halinde yolculuklarına başlarken Edremit’te bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yoğunluk yaşamaya başladı.

Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes topraklara taşıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı direk uçuşlar ile hacı adaylarını kutsal topraklara ulaştırıyor.
Çanakkale, Balıkesir Bölgesinde hacı adayları kutsal topraklara gitmek için kafileler halinde yolculuklarına başlarken Edremit’te bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yoğunluk yaşamaya başladı. Hacı adayları Kuzey Ege bölgesinden kutsal topraklara gitmek için havalimanında buluştu. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’nda ilk seferde Medine’ye 193 hacı adayı uçuş yaptı. Önümüzdeki günlerde yine direkt olarak Medine’ye 3 kafilenin daha Koca Seyit Havalimanı’dan uçuş yapması planlanıyor.

Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes topraklara taşıyor

Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes topraklara taşıyor

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