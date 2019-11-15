HABER

Koca şiddeti kurbanının bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 14:31 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, eşi tarafından feci şekilde dövülen ve tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 4 çocuk annesi Nurgül Yılmaz'ın (45) yakınları tarafından bağışlanan organları, nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, eşi tarafından feci şekilde dövülen ve tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 4 çocuk annesi Nurgül Yılmaz'ın (45) yakınları tarafından bağışlanan organları, nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.
Kocaeli'nin Başiskele Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, geçen 12 Kasım günü, Bülent Y.'nin otomobiline seyir halindeyken pompalı tüfek ile 8 el ateş açıldı. İsabet eden saçmalarla sağ kolu ile başından yaralanan Bülent Y., otomobili hızla sürerek, olay yerinden kaçtı. Başiskele Semt Polikliniği'ne gelen Bülent Y., ilk tedavisinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Bülent Y., tedaviye alındı.
Aynı gece Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, olayda kullandığı pompalı tüfek ile gelen Ahmet Yılmaz, Bülent Y.'nin aracına ateş açan kişinin kendisi olduğunu itiraf edip, teslim oldu.
Ahmet Yılmaz, ifadesinde Bülent Y.'nin damadının dayısı olduğunu ve eşi Nurgül Yılmaz ile gönül ilişkisi yaşadığını öğrenince gözünün döndüğünü anlatarak, "Önce Manisa'nın Akhisar ilçesindeki evimde eşim Nurgül'ü dövdüm. Daha sonra otomobilimle yaklaşık 270 kilometre yol gelip, Başiskele Damlar Mahallesi'ne, Bülent Y.'yi buluşmak için çağırdım. Sokağa girer girmez de Bülent Y.'nin aracına ateş edip, kendi otomobilimle kaçtım" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Yılmaz, tutuklandı.
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN EŞİNİN ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Ahmet Yılmaz'ın feci şekilde dövdüğü 4 çocuk annesi Nurgül Yılmaz ise özel bir hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Nurgul Yılmaz'ın dün akşam beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörü, Yoğun Bakım Sorumlusu Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nurgül Biçer Çivi ile Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Emre Yağlı, Yılmaz'ın yakınları ile görüşüp, organlarının bağışlanmasını istedi. Yakınlarının onay vermesi üzerine de talihsiz kadının 2 böbreği, dalağı ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere 3 saatlik bir operasyon ile alındı.
Nurgül Yılmaz'ın bağışlanan organlarının 4 nakil bekleyen hasta için umut olduğunu söyleyen hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nurgül Biçer Çivi, "Bağışlanan bir organ nakil yapılan kişinin hayata tekrar tutunmasına ve içindeki yaşama sevincine umut olmaktadır. Organ veren kişi, nakil bekleyen hastalara en büyük bağışı yapmış olur. Nurgül Yılmaz'ın organlarını bağışlayan yakınlarına bu örnek davranışları nedeniyle teşekkür ediyor, başsağlığı diliyoruz" dedi.

FOTOĞRAF

Kabus tam 1 saat sürdü! Mutfaktan çıkarıldığında tanınmaz haldeydi Kabus tam 1 saat sürdü! Mutfaktan çıkarıldığında tanınmaz haldeydi
Siirt merkezli 4 ilde 'Narko-Kıran 56' operasyonu: 47 gözaltıSiirt merkezli 4 ilde 'Narko-Kıran 56' operasyonu: 47 gözaltı
Çorlu Kent Konseyi Başkanı Yavuz: “Tekirdağ’da kanser artışında Ergene Nehri’nin etkin olduğunu düşünüyorum”Çorlu Kent Konseyi Başkanı Yavuz: “Tekirdağ’da kanser artışında Ergene Nehri’nin etkin olduğunu düşünüyorum”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Baroların olağanüstü genel kurul çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Baroların 'olağanüstü' çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşi Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalışmış

Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu! Eşi ile ilgili çarpıcı detay

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı: Beraatime karar verilmesini istiyorum

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

Marmaray'da dehşet veren olay! Tren altında kaldı

İstanbul'da dehşet veren olay!

İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin, istifa etti

İBB'de üst düzey istifa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.