Koca: "Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı 160 milyonu buldu. Artık maskelerin uygun fiyatla satın alınabileceği bir dönem olacak"

Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Koca: "\u015eu ana kadar da\u011f\u0131t\u0131m yap\u0131lan maske say\u0131s\u0131 160 milyonu buldu. Art\u0131k maskelerin uygun fiyatla sat\u0131n al\u0131nabilece\u011fi bir d\u00f6nem olacak"G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015fte u\u00e7u\u015flar\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek?Salg\u0131n\u0131n merkez \u00fcss\u00fcnde bilan\u00e7o a\u011f\u0131rla\u015f\u0131yorKoronavir\u00fcs laboratuvarda m\u0131 \u00fcretildi? \u0130\u015fte \u00e7arp\u0131c\u0131 a\u00e7\u0131klama