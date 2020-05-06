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  4. Koca: "Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı 160 milyonu buldu. Artık maskelerin uygun fiyatla satın alınabileceği bir dönem olacak"

Koca: "Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı 160 milyonu buldu. Artık maskelerin uygun fiyatla satın alınabileceği bir dönem olacak"

06.05.2020 18:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı 160 milyonu buldu. Artık maskelerin uygun fiyatla satın alınabileceği bir dönem olacak"

Koca: "Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı 160 milyonu buldu. Artık maskelerin uygun fiyatla satın alınabileceği bir dönem olacak"

Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı 160 milyonu buldu. Artık maskelerin uygun fiyatla satın alınabileceği bir dönem olacak"

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