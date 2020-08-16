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  4. Koca: Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz

Koca: Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz

16.08.2020 10:46 | Son Güncelleme

Türkiye’de son 45 günün en yüksek koronavirüs vaka sayısı açıklandı.

"Bu sonucu bekliyorduk" diyen Sağlık Bakanı Koca "Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladıklarını söyledi. Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bu sonucu bekliyorduk" diyerek, "Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de dün günlük koronavirüs vaka sayısı 1256 olarak açıklanmıştı. Son 24 saat içinde COVID-19 hastalığına bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 21 olarak ifade edilmişti. Bu sayılarla birlikte Türkiye'de toplam koronavirüs vaka sayısı 248 bin 117'ye toplam vefat sayısı da 5 bin 955'e yükselmişti.

DW / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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