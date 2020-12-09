Koca: Vaka sayıları nisana göre beş kat arttı

Fahrettin Koca Pfizer'den ilk günden itibaren aşı talebinde bulunduklarını ve Nisan ayı sonrası verilecek aşının kendileri için önemli olmadığını söylediklerini aktardı. Pfizer’in bir miktar önerisinde bulunduğunu ancak bu rakamın artırılmasını istediklerini kaydeden Sağlık Bakanı, ilk aylarda aşılamaya ağırlık vermeyi düşündüklerini belirtti.

Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te ise vaka artışının düşmeye başladığını söyledi.

"Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında" değerlendirmesinde bulunan Koca, "Hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız gittikçe artan bir yükü karşılamaya çalışıyor. En ufak bir gevşemeye tahammülümüz yok" dedi.

Koca, "Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında salgında son durum ile ilgili bilgi verdi.

Rusya’da uygulanan aşının ise Türkiye'de toksikoloji çalışmasını başlattıklarını belirten Koca, başarılı olursa bu aşıyı da temin etme noktasında bir sorun olmadığını söyledi.

Koca öte yandan, mRNA aşısının uzun vadeli sonuçlarını henüz bilmediklerini belirterek, "İnaktif aşıda ısrar ettik, geleneksel, doğal ve güvenilir bulduğumuz için" ifadesini kullandı. Önümüzdeki birkaç gün içinde inaktif aşının teslimatının yapılmasının planlandığını bildiren Koca, "Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir" dedi.

Aşının zorunlu olmasını düşünmediklerini de belirten Fahrettin Koca, vatandaşlara aşının güvenilirliğinin ve etkinliğinin izah edileceğini ve birçok kimsenin aşı yaptıracağına inandığını kaydetti.

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların yer yer sonuç verdiğini de belirten Koca, yeni kısıtlamalar için şu an erken olduğunu vurguladı.

Vaka sayıları

Sağlık Bakanı Türkiye'nin son koronavirüs tablosunu da paylaştı. Buna göre geride kalan 24 saatte 31 bin 712 kişide koronavirüs tespit edildi, 217 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca, illere göre yoğun bakım doluluk oranlarını da açıkladı. Buna göre, yoğun bakımı doluluk oranı Samsun'da yüzde 80,8, Antalya'da 68,5, Ankara'da yüzde 73, Mersin'de 68,5. Sağlık çalışanları içinde vaka sayısının 120 bini geçtiğine dikkat çeken Koca, şu ana dek 216 sağlık çalışanının da yaşamını yitirdiğini kaydetti.

DW / SSB,ET

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