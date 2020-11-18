HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koca: Vakalarda artış trendi tüm ülkeye yayılmış durumda

Koca: Vakalarda artış trendi tüm ülkeye yayılmış durumda

18.11.2020 13:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vakalarında artış eğiliminin tüm ülkeye yayıldığını belirtirken İYİ Parti lideri Akşener 14 günlük kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması talep etti.

Artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerdeki artış trendinin neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda olduğunu" söyledi.

Koca, "Her ne kadar güçlü altyapı ve fedakar çalışan sağlık personelimiz sayesinde bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur" diye konuştu.

"Tedbirlerin sıkılaştırılması vatandaşlara bağlı"

Bundan sonra alınması olası tedbirlerin pandeminin seyriyle birlikte değerlendirileceğini belirten Koca, "83 milyon vatandaşımızın hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Tedbirlere uyulması şartıyla yeni tedbirlerin devreye girebileceğini düşünmüyorum. Bu tedbirlere uyum gösterilmez, aynı hassasiyet gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir" dedi.

"Virüsün dünyada da bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçtiğini" ifade eden Koca, "Bugün itibarıyla dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Hali hazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor" diye konuştu.

"Yıl sonuna kadar aşıya kavuşmamızı umuyorum"

Dünyaya paralel olarak Türkiye'de de 16 ayrı aşı çalışması yapıldığını belirten Sağlık Bakanı Koca, bunlardan bir tanesinin klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başladığını kaydetti. Çin ve Almanya kaynaklı aşıların Türkiye'deki faz çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Koca, "Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bize düşen, bu süreci güvenli bir şekilde atlatabilmektir" dedi.

Akşener'den sokağa çıkma kısıtlaması talebi

Diğer yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs salgınına karşı açıklanan son tedbirlerin yetersiz olduğunu söyleyerek "hiç vakit kaybetmeden 14 günlük kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesini" talep etti.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin rakamlarına göre, 14 Kasım tarihine kadar, sadece İstanbul’da, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 9 bin 872 olduğunu" söyleyerek "Sayın Sağlık Bakanı’nın zor durumda olduğunu görüyorum. Ekonomideki her rakamla, kafalarına göre oynayıp, yanlış hikayeler yazan bu iktidarın, pandemi konusunda da benzer bir alışkanlık edindiğine şahit oluyoruz. İktidarın, milletimize akşam üstleri açıkladığı rakamlar, maalesef artık inandırıcı değil" diye konuştu.

"İBB ve Bakanlık rakamları çelişkili"

14 Kasım Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı'nın tüm Türkiye'deki pandemi kaynaklı can kaybını 92 olarak açıkladığına dikkat çeken Akşener, "Oysa aynı gün, defin raporlarına göre, sadece İstanbul’da, salgın hastalık dolayısıyla, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 164. Yani sadece İstanbul’da, Bakanlık rakamlarının iki katı insanımızı kaybetmişiz. Yine sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, pandeminin başından bu yana, Türkiye’de toplam, 11 bin 418 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin rakamlarına göre,14 Kasım tarihine kadar, sadece İstanbul’da, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 9872. Bu işte bir gariplik var. Çünkü şeffaflık yok, dürüstlük yok" eleştirisinde bulundu.

DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusuKemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

Almanya'dan çok ağır yenilgi

Almanya'dan çok ağır yenilgi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Ankara'da kızını 'uygunsuz videosunu görünce öldürdüm' demişti! Gerekçeli karar açıklandı

'Uygunsuz videosunu görünce öldürdüm' demişti! Yeni gelişme

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı!

Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu

Tecavüz davasında 'sperm' delili kayboldu

Muhittin Böcek ne zaman taburcu olacak? Sevindiren açıklama geldi

Muhittin Böcek ne zaman taburcu olacak? Sevindiren açıklama

AK Partili Hamza Dağ'dan İzmir depremiyle ilgili açıklama

AK Partili Hamza Dağ'dan İzmir depremiyle ilgili açıklama

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak? Özel araçlar ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat izni kimler için var?

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.