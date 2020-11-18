Koca: Vakalarda artış trendi tüm ülkeye yayılmış durumda

Artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerdeki artış trendinin neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda olduğunu" söyledi.

Koca, "Her ne kadar güçlü altyapı ve fedakar çalışan sağlık personelimiz sayesinde bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur" diye konuştu.

"Tedbirlerin sıkılaştırılması vatandaşlara bağlı"

Bundan sonra alınması olası tedbirlerin pandeminin seyriyle birlikte değerlendirileceğini belirten Koca, "83 milyon vatandaşımızın hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Tedbirlere uyulması şartıyla yeni tedbirlerin devreye girebileceğini düşünmüyorum. Bu tedbirlere uyum gösterilmez, aynı hassasiyet gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir" dedi.

"Virüsün dünyada da bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçtiğini" ifade eden Koca, "Bugün itibarıyla dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Hali hazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor" diye konuştu.