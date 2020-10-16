Koca: Vakalarda bir haftadır artış eğilimi var

İncelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında "Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere birçok ilimiz, gözlemlediğimiz bir artış eğilimi içerisinde" dedi.

Alınan önlemlerle son bir ayda salgını önemli oranda baskıladıklarını, birkaç haftadır da belirli bir düşüş kaydedildiğini ifade eden Koca, artışın son bir haftadır gözlemlendiğini vurguladı.

Vatandaşlara rehavete kapılmamaları ve tedbiri elden bırakmamaları çağrısı yapan Koca, maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğine de dikkat çekti.

Salgına karşı yedi aydır gece gündüz çalışmalar yaptıklarını belirten Koca, en gelişmiş ülkelerde bile sağlık kapasitesinin yetersiz olduğunu ifade ederek "Oysa bizler ilk günden beri yerli üreticilerimizle maskeden koruyucu malzemeye, ilaçtan solunum cihazına kadar her türlü tedariğimizi kendimiz sağlayabildik. Ülke içinde ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi 150'den fazla ülkeye bu sıkıntılı günlerde yardım eli uzattık. Sağlık sistemimiz başarılı bir sınav verdi" diye sözlerini sürdürdü.