Koca: Yangın oksijen cihazından kaynaklandı

Koca, yangının oksijen vermek üzere kullanılan bir cihazdan kaynaklandığını söyledi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan ve dokuz kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. "Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz" diyen Koca, olay hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Koca "Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık" dedi.

"Müdahale etmeye çalışan 16 personelin de yangından etkilendiğini gördük" diyen Koca, "Bununla ilgili yedi personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılmakta" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de söz konusu yangın hakkında, "Süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır" açıklamasını yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iki Cumhuriyet savcısının adli soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirildiği belirtiliyor.