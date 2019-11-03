HABER

Koca yürekli çocuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 16:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bisikletli bir çocuk, elinde Türk bayrağıyla bağıra bağıra 'Gündoğmuş Marşı'nı söyledi.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bisikletli bir çocuk, elinde Türk bayrağıyla bağıra bağıra 'Gündoğmuş Marşı'nı söyledi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntü, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaklaşık 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, bisikletle sokakta gezdiği sırada elinde Türk bayrağıyla bağıra bağıra 'Gündoğmuş Marşı'nı söyledi. O sırada sokakta seyir halindeki otomobildeki sürücü, çocuğun görüntüsünü çekti. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla video, binlerce kişi tarafından beğenildi.

PARTNERAslı Enver'den manidar paylaşımAslı Enver'den manidar paylaşım
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar varBeşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var
Binali Yıldırım, eski Bakan Yardımcısı Çelik’in oğlunun düğününe katıldıBinali Yıldırım, eski Bakan Yardımcısı Çelik’in oğlunun düğününe katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu

İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var

Son dakika: Kars'ta çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta sıcak çatışma! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika: Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde yangın

Ankara'da gökbilim merkezinde yangın!

DSP'den CHP'ye 'bölücülerle ittifak' tepkisi

DSP'den CHP'ye 'bölücülerle ittifak' tepkisi

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Bebek Sahili'nde panik anları! Teknede yangın çıktı

Bebek Sahili'nde panik anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.