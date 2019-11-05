'Koca yürekli' Kadirhan Birçok marşı ezbere biliyorum

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 'Gündoğdu Marşı'nı söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan ilkokul öğrencisi Kadirhan Çetin (8), "29 Ekim günüydü. Bayrağımızı dalgalandırmak istedim ve bisikletimle giderken, bir kadın bana 'O bayrağı indir, o marşı da söyleme, yeter' dedi. Bu sözleri duyunca daha da öfkelendim. Marşı daha gür söylemeye başladım. Sadece Gündoğdu Marşı'nı değil birçok marşı ezbere biliyorum" dedi.

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Kadirhan Çetin adlı çocuk, elinde Türk bayrağı ile bisikletiyle gezerken bağırarak, 'Gündoğmuş Marşı'nı söyledi. Bir sürücü de çocuğu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntü kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Aynı mahallede oturan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Kadirhan Çetin, bir anda herkesin ilgi odağı oldu. Antalyaspor 07 Gençlik Taraftarlar Derneği üyeleri, Kadirhan Çetin'i ziyaret edip, hediyeler verdi. 07 Gençlik Liseliler Koordinatör Başkanı Ertuğrul Ercan, "Görüntüleri sosyal medyada görünce çok duygulandık. Kendisiyle mutlaka tanışmak istiyorduk. Bütün arkadaşlarımız seferber oldu ve kendisine ulaştık. Kendisi de Antalyaspor minikler altyapı idmanına davet edildi. Orada antrenmanlara çıkacak. Umarız Antalyaspor altyapısında top oynayacak" dedi.