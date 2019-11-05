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'Koca yürekli' Kadirhan Birçok marşı ezbere biliyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 'Gündoğdu Marşı'nı söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan ilkokul öğrencisi Kadirhan Çetin (8), "29 Ekim günüydü.

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 'Gündoğdu Marşı'nı söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan ilkokul öğrencisi Kadirhan Çetin (8), "29 Ekim günüydü. Bayrağımızı dalgalandırmak istedim ve bisikletimle giderken, bir kadın bana 'O bayrağı indir, o marşı da söyleme, yeter' dedi. Bu sözleri duyunca daha da öfkelendim. Marşı daha gür söylemeye başladım. Sadece Gündoğdu Marşı'nı değil birçok marşı ezbere biliyorum" dedi.

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Kadirhan Çetin adlı çocuk, elinde Türk bayrağı ile bisikletiyle gezerken bağırarak, 'Gündoğmuş Marşı'nı söyledi. Bir sürücü de çocuğu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntü kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Aynı mahallede oturan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Kadirhan Çetin, bir anda herkesin ilgi odağı oldu. Antalyaspor 07 Gençlik Taraftarlar Derneği üyeleri, Kadirhan Çetin'i ziyaret edip, hediyeler verdi. 07 Gençlik Liseliler Koordinatör Başkanı Ertuğrul Ercan, "Görüntüleri sosyal medyada görünce çok duygulandık. Kendisiyle mutlaka tanışmak istiyorduk. Bütün arkadaşlarımız seferber oldu ve kendisine ulaştık. Kendisi de Antalyaspor minikler altyapı idmanına davet edildi. Orada antrenmanlara çıkacak. Umarız Antalyaspor altyapısında top oynayacak" dedi.

'BİRÇOK MARŞI EZBERE BİLİYORUM'

İlkokul öğrencisi Kadirhan Çetin, "29 Ekim'di. Bayrağımızı dalgalandırmak istedim ve bisikletimle giderken, bir kadın bana 'O bayrağı indir, o marşı da söyleme, yeter' dedi. Bu sözleri duyunca daha da öfkelendim. Marşı daha gür sesle söylemeye başladım. Sadece Gündoğdu Marşı'nı değil bir çok marşı ezbere biliyorum" diye konuştu.

'BİR BABANIN EN ÇOK GURUR DUYACAĞI ANI YAŞADIM'

Küçük çocuğun esnaf olan babası Erol Çetin (42) de oğluyla gurur duyduğunu ve vatana, millete hayırlı bir evlat yetiştirmek istediğini belirterek, "Ben de videoyu üç,dört gün sonra gördüm. Arkadaşlarım bana gösterdi. Bir babanın en çok gurur duyacağı anı yaşadım" dedi.

'EN BÜYÜK GURURU YAŞADIM'

Ev hanımı anne Betül Çetin (36) ise şöyle konuştu:

"Oğlum birçok marşı ezbere biliyor ve sürekli söylüyor. Videoyu sosyal medyada görünce çok şaşırdım. Oğlumun içindeki vatan ve bayrak sevgisinin hiç bitmemesini istiyorum. Bir annenin yaşayacağı en büyük gururu yaşadım."

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