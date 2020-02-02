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“Koca Yusuf Operasyonu” başarıyla tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 00:34 | Son Güncelleme

“Koca Yusuf Operasyonu” 32 saatlik yolculuğun ardından başarılı bir şekilde tamamlandı.

“Koca Yusuf Operasyonu” 32 saatlik yolculuğun ardından başarılı bir şekilde tamamlandı. Ankara’daki Etimesgut Havaalanı’na inen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağı arındırma çalışmaları başladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden alarak Ankara’ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara’daki Etimesgut Havaalanı’na indi. Çin’in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/Ankara’ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma işlemine tabi tutacak olan Hava Kuvvetlerimize ait KBRN uzmanları hazırlıklarını tamamladı. Korona virüsü salgını nedeniyle Çin’in Vuhan kentinde bulunan Türk ve dost ülke vatandaşlarını Ankara’ya intikali için planlanan Koca Yusuf Operasyonu başarıyla tamamladı. 31 Ocak Cuma günü Ankara’dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Moğalistan’ın Başkenti Ulanbatur’da gerçekleştirdiği yakıt ikmali sonrası dün gece Çin’in Vuhan kentine ulaştı. Sabah saatlerinde tahliyesi yapılacak yolcuları Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde teslim alan uçağımız, Ulanbatur’da yeniden yakıt ikmali yaparak Ankara’ya hareket etti. Uçağımız planlandığı gibi Türk ve dost ülke vatandaşlarını Ankara’daki Etimesgut Havaalanı’na ulaştırarak 16 bin kilometrelik ve 32 saat süren Koca Yusuf Operasyonu’nu başarıyla tamamladı. Uçağımızın Etimesgut Havaalanına inmesinin ardından Hava Kuvvetlerimize ait KBRN uzmanları da uçağı arındırma işlemlerine başladı” ifadeleri yer aldı.

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