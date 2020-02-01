'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (1)

Gökhan CEYLAN-Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- ÇİN'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönme talebinde bulunan 42 Türk ve dost ülke vatandaşını taşıyan uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter'da, "32 saat süren 'Koca Yusuf Operasyonu' başarılı şekilde tamamlandı" paylaşımını yaptı.

Çin'in Vuhan kentinde yaşayan ve koronavirüs tehdidi nedeniyle Türkiye'ye dönme talebinde bulunanların tahliyesi için tahliye operasyonu başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyon için A400M tipi askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', ambulansa dönüştürüldü.

6 SAĞLIK PERSONELİ YER ALDI

Kayseri'den Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen uçak, hazırlıkların tamamlanması ardından dün öğle saatlerinde Vuhan'a hareket etti. Uçakta 2 enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve 4 enfeksiyon kontrol personeli yer aldı. Uçak, gece yarısı Vuhan'a ulaşırken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan biyolojik tehlike tulumu, koruyucu filtreli maske ve koruyucu kıyafet gibi tıbbi malzemeleri Çin hükümetine teslim edildi.

KONTROL EDİLEREK UÇAĞA ALINDILAR

Daha sonra yolcuların uçağa alınması için çalışma başlatıldı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından yapılan muayene ve kontrollerde yolcuların virüs taşımadığı belirlendi. Yolcular, gerekli kontrollerin ardından uçağa alındı. Koruyucu kıyafetler giyerek maske takan yolcular, uçuş boyunca zaman zaman uçaktaki sağlık personeli tarafından kontrol edildi. Ateşleri ve oksijen seviyelere ölçülen yolcularda olumsuz bir duruma rastlanmadı.

'KOCA YUSUF OPERASYONU TAMAMLANDI'

Saat 07.00'de Vuhan'dan hareket eden uçak, Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, saat 21.02'e Twitter hesabında, "Koca Yusuf Operasyonu' başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden alarak Ankara’ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara’daki Etimesgut Havaalanı'na indi" paylaşımını yaptı. Havaalanına inen uçak, pistin uzak noktasına çekildi. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla kendileri için hazırlanan Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilecek. 62 kişi, özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantinada gözlem altında tutulacak.

BÜYÜKELÇİ: SOSYAL MEDYADA BİLGİLERİ PAYLAŞILMIŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte yolcuları karşılayan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye'ye gelmekten son anda vazgeçen 6 kişinin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Önen, "Biz bu vatandaşlarımızı havaalanına 200-300 kilometre uzaklıktaki evlerinden aldık getirdik. Ancak Türkiye'deki sosyal medya organlarında bu vatandaşlarımız kimlik bilgilerinin paylaşıldığını görmüşler ve buna tepki gösterdiler, gelmekten vazgeçtiler. Takdir onların muhakkak. Kişisel bilgilerinin çıkmasıyla alakalı bir durum. Şu ana kadar Türkiye'de bir vakaya rastlanmadı. Çin'den gelen yolcularımızda da bir vaka yok. Her şey yolunda gidiyor" diye konuştu.

BAKAN KOCA: DEVLETİMİZ MİLLETİMİZİN YANINDADIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçağın inişinden kısa süre önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz, şimdi ve daima, ihtiyaç duyduğu her anda milletimizin hizmetindedir. Bakanlığımız, sağlık ve hayat söz konusu olduğunda, zorluk ve engel ne olursa olsun görevini yerine getirecektir. Bugün olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

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