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  4. 'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (3)

'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 22:14 | Son Güncelleme

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER Uçağın havaalanına inmesi ardından yolcuların ambulanslarla Dr.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Uçağın havaalanına inmesi ardından yolcuların ambulanslarla Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işlemine başlandı. Önce Çin'de yaşayan 42 Türk ve dost ülke vatandaşı tek tek uçaktan indirilerek ambulanslara alındı. Özel kıyafetleri ve maskeleriyle ambulanslara bindirilen yolcular, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantina altında tutulacakları hastaneye götürüldü. Ardından da uçağın mürettebatı, teknik ekibi ve sağlık personeli de ambulanslarla aynı hastaneye nakledildi.
DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
Sevk işleminin tamamlanmasından sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığı KBRN uzmanları, uçak ve malzemelerini dezenfekte işlemini gerçekleştirdi. Uçak ile birlikte yolcuların sevkini gerçekleştiren ambulansların da dezenfekte edileceği belirtildi. Arındırma işlemini gerçekleştiren uzmanların da havaalanında kurulan çadırlarda dezenfekte işlemi yapılacak.
BAKAN KOCA: HİÇBİRİSİNDE HASTALIK BELİRTİSİ YOK
Öte yandan yolcuları karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havaalanında basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Koca, Çin'de yaşayan vatandaşları onların talebi doğrultusunda Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda yola çıkıldığını vurgulayarak, "Aileleriyle birlikte 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplam 42 kişi getirilmiş oldu. Maske, kıyafetler dahil alınması gereken bütün tedbirler alınarak getirildi. Enfeksiyon hocamız olan İrfan hocamızla da telefonda görüşme yaptım. Kendileri, yolcularımızın hiçbirinde yolda dahil olmak üzere hastalık belirtisinin olmadığını, tüm vatandaşlarımızın ve dost ülke vatandaşlarının sağlıklı olduğunu ifade ettiler. Ayrıca askeri pilot arkadaşımızla da görüştüm. Pilotların da bu süreçte sorun yaşamadıklarını, sağlıklı olduklarını ifade ettiler."
Bakan Koca, her yolcuyu bir odada 14 günlük zaman diliminde takiplerini yapmayı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda planladıklarını kaydederek, "İlk günden itibaren numuneleri alındı. Her 3 günde bir numune tekrarları yapıldı. Bütün hizmetlerin tek kullanımlık malzemelerle yapılması ve bütün atıkların tıbbi atık olarak değerlendirilmesi planlandı. Burada hizmet verecek bütün sağlık personelimiz için de tedbirler alınmış oldu" dedi.
'ÇAPA'DAKİ ÇİNLİNİN SONUCU NEGATİF'
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü ciddi durum ilan etmeden önce ülke olarak bütün tedbirleri erken dönemde aldıklarını ifade ederek, "Olaya ilk günden itibaren ciddiyetle yaklaştığımızın altını çizmek işitiyorum. Bugüne kadar koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. En son İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nden numune alınan 6 yaşındaki Çinli vatandaşın da bugün çıkan sonucu negatif oldu. Bu süreci, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bundan sonra da paylaşmaya devam ediyor olacağız. Bu süreçte Bakanlık olarak Bilim Kurulu’nun önerileri ve aldığımız tedbirleri ve bizim duyuru ve önerilerimize kulak asılmasını, onun dışındaki yer yer yanlış olabilecek bilgilendirmelere itibar edilmemesini özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.
Çin’den tahliye operasyonunun gerçekleşmesi için talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en başından beri süreci anbean takip ettiğinin altını çizen Bakan Koca, ayrıca Dışişleri ile Milli Savunma Bakanlıklarına da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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