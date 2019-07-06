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Kocaali’de deniz mayını bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 21:36 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kocaali ilçesi açıklarında deniz mayını bulundu.Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesinde denizin 1,5 kilometre açıklarında balıkçıların ağlarına bilmedikleri bir cisim takıldı.

Sakarya’nın Kocaali ilçesi açıklarında deniz mayını bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesinde denizin 1,5 kilometre açıklarında balıkçıların ağlarına bilmedikleri bir cisim takıldı. Top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan cismi alan balıkçılar Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkiinde sahile getirerek jandarma ekiplerine bilgi verdi. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelenen cismin deniz mayını olduğu belirlendi. Mayının imha edilmesi için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı teslim edildiği öğrenildi.

Kocaali’de deniz mayını bulundu

Kocaali’de deniz mayını bulundu

Kocaali’de deniz mayını bulundu

Kocaali’de deniz mayını bulundu

Kocaali’de deniz mayını bulundu

Kocaali’de deniz mayını bulundu

Kocaali’de deniz mayını bulundu

Kocaali’de deniz mayını bulundu

Kocaali’de deniz mayını bulundu

Kocaali’de deniz mayını bulundu

Kocaali’de deniz mayını bulundu

Kocaali’de deniz mayını bulundu

Kocaali’de deniz mayını bulundu
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