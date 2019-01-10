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"Kocabaş"a üç boyutlu protez takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

Sivas'ta enfeksiyon meydana geldiği için sol arka ayağı kesilen 1,5 yaşındaki "Kocabaş" adlı Kangal köpeğine, üç boyutlu yazıcıdan çıkarılan protez ayak takıldı - CÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen: - "Üç boyutlu yazıcıdan sağlam ayaktan modelleme yapıp hasarlı tarafa uygulanan ve bu teknolojiyle üretilen bir protez dünyada herhangi bir çalışmada yer almadı. Biz bunu denedik ve oldukça başarılı sonuçlar aldık. Bugün de Kocabaş'ı taburcu ediyoruz"

SİVAS (AA) - Sivas'ta enfeksiyon meydana geldiği için sol arka ayağı kesilen 1,5 yaşındaki "Kocabaş" adlı Kangal köpeğine, üç boyutlu yazıcıdan çıkarılan protez ayak takıldı.

Aziz Güvendi'nin 1,5 yaşındaki "Kocabaş" isimli Kangal köpeğinin ayağı yaklaşık bir ay önce enfeksiyon kaptı. Güvendi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürülen köpek muayene edildi.

Muayene sonucunda, hasar gören ayağın kesilmesine ve yerine protez ayak takılmasına karar verildi.

Önce ayağı enfeksiyon kaptığı yerden kesilen köpeğin, sağlam ayağı 3D programıyla taranarak modeli alındı. 30 günlük tedavi süreci sonucu protez ayak hazırlanarak köpeğe takıldı. Yürümeye başlayan Kocabaş, bugün hastaneden taburcu edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren ve protezi takan Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kocabaş"ın bir ay önce sahibi tarafından kendilerine getirildiğini söyledi.

Yaptıkları muayenelerde köpeğin sol arka patisinde sinirsel hasar olduğunu ve bu nedenle tabanına değil de üstüne basarak yürüdüğünü fark ettiklerini aktaran Şen, "Üstüne bastığı için de patinin üzerinde ciddi yara meydana gelmiş ve kemikler dışarıya çıkmış. Bu noktada yaptığımız muayenede kemiklerin dokusu öldüğü içi ayağın kesilmesi kararını aldık." dedi.

Şen, köpeği üç bacaklı olarak sahibine teslim etmek yerine biraz daha zor bir yol seçtiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir protez tasarlama yoluna gittik. Sivas'ta üç boyutlu üretim yapan bir firmayla görüştük ve fikrimizi onlara ilettik. Bize yardımcı olabileceklerini söylediler. Firmayı ayağın modellemesi için buraya davet ettik. Sağlam olan bacaktan bir modelleme yaptırarak tasarım aşamasına geçtik. Fakülte olarak firmayla ortak bir tasarım meydana getirdik. Bu noktada tekerlekli ya da baston şeklinde kullanılabilecek tasarımlar var ama üç boyutlu yazıcıdan, sağlam ayaktan modelleme yapıp, hasarlı tarafa uygulanan ve bu teknolojiyle üretilen bir protez dünyada herhangi bir çalışmada yer almadı. Biz bunu denedik ve oldukça başarılı sonuçlar aldık. Bugün de Kocabaş'ı taburcu ediyoruz. İnşallah sahibine teslim edeceğiz."

- "Güzel günler onu bekliyor"

Kocabaş'ın bundan sonra konforlu bir şekilde yürüyebileceğini de belirten Şen, "Hayat konforunu yeniden mümkün olduğunca en üst seviyeye çıkarmayı amaçlamıştık. Buna da ulaştık. İnşallah güzel günler onu bekliyor. Bu yaptığımız protez orijinal uzvun yerini tutmayacak ama insanlardaki giydirme protez gibi oldu. Amacımız hayvanın yeniden 4 bacağını birden kullanabilmesiydi. Tasarımı da hayvana özel yaptığımız için kendisine uyabilecek en iyi şartlarda bir protez tasarımı yapıldı. Bu şekilde sorun çıkmadan, sahibi de düzgün baktığı sürece problem olmadan hayatına devam edebilecek." ifadelerini kullandı.

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