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Koca'dan İstanbul uyarısı: Durum kontrolden çıkabilir

28.10.2020 23:10 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçerken Sağlık Bakanı Koca İstanbul konusunda uyardı.

Koca, önlemlere uyulmaması durumunda ağır bedel ödeneceği uyarısı yaptı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hızla artan koronavirüs vaka sayılarının tüm ülke genelinde salgınla mücadeleyi kontrolden çıkarabileceği uyarısında bulundu

İstanbul'da son 7 günde ortalama vaka artışının, geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazla olduğunu belirten Koca, "Oran, 16,5 milyon nüfusla birlikte düşünüldüğünde korkutucudur. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır" dedi.

İlk kez İstanbul'da gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir. Üç gün önce, İstanbul'da vaka sayılarının, Türkiye'nin yüzde 40'ına ulaştığını açıkladım. Covid-19 testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ü İstanbul'dadır" diyerek İstanbul'da son bir hafta içinde vaka artış oranının yüzde 62'yi bulduğunu söyledi.

"Tüm Türkiye, İstanbul'un temaslısıdır"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Koca, vaka sayılarındaki artışın İstanbul'a günlük gidiş-gelişlerin fazla olduğu şehirlerde yüksek olduğuna da dikkat çekerek "İstanbul'un yakın temaslısı diyebileceğimiz Balıkesir'de ve Tekirdağ'da yüzde 96, Bilecik ve Düzce'de yüzde 99, Edirne'de yüzde 91, Bursa’da yüzde 84, Sakarya'da yüzde 76, Kırklareli'nde yüzde 71, Kocaeli'nde yüzde 63'tür. Sadece sayılan iller değil, tüm Türkiye, İstanbul'un temaslısıdır. Gelişme, salgınla mücadelede 83 milyonu ilgilendirmektedir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır" diye konuştu.

"Düştüğümüz yerden kalkmak mümkün olmayabilir"

Nisan ayında büyük tehlike yaşandığını ancak güç birliği ve kurallara uymak yoluyla İstanbul'un salgının merkezi olmasının önlendiğini belirten Koca şimdi de benzer bir durumla karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek "Bu duruma neler yol açtı?... Tehlike karşısında teyakkuza geçebiliyoruz: Ama riski savar savmaz, hayatı akışına bırakıyoruz. Karşılaştığımız ve tüm ülkeyi riske atacak durumun tarifi budur. Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. Düştüğümüz yerden kalkmak her zaman mümkün olmayabilir. Kişilerin göstereceği küçük ihmallerin bedelleri büyüktür. Bedelleri, birlikte ödemek zorunda kalabiliriz. Bedel, hasta düşmekten fakirleşmeye kadar, çoktur" ifadelerini kullandı.

"Hareket ve teması üçte bire indirin"

Kurallara uyabilmek için baş etmekte en çok zorlandıkları engelin kalabalıklar ve toplu ulaşım olduğuna işaret ederek Koca, "Hareketlilik, şu an olduğu gibi devam ederse bu durumda, artış 1 iken 2, 2 iken 4 şeklinde olmayacak. 1 iken 3, 3 iken 9 şeklinde tam bir tırmanış olacak. Çünkü virüs, 1 kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor. Bugünkünün 2-3 katı ağır tablo, tahayyülü bile zor bir tablodur. Çözüm, artışın nedenini kontrol altına almaktır. Hareketliliği azaltmak, yani hayatı yavaşlatmaktır" dedi. Koca, salgınla gerçek anlamda mücadele edebilmek için vatandaşlardan hareket ve teması üçte bire indirmelerini istedi.

Sağlık Bakanı işverenlere de esnek mesai sistemine geçiş için ellerindne geleni yapmalarını ve vardiyalı çalışmayı tercih etmeleri çağrısı yaptı.

Vefat sayısı 10 bini geçti

İstanbul'da sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunun bulunmadığını ve güçlü bir sağlık alt yapısı bulunduğunu belirten Koca, kentte servis yatak doluluk oranının yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 66 olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde son 24 saate ait tabloyu da açıkladı. Buna göre son 24 saatteki hasta sayısı 2 bin 305, ağır hasta sayısı bin 836 ve vefat sayısı 77 olarak tespit edildi. Böylece koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 binin üstüne çıkmış oldu.

Koca, şu an itibarıyla İstanbul için seyahat kısıtlamasının düşünülmediğini de belirtti.

DW,dpa/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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