Koca'dan İstanbul uyarısı: Durum kontrolden çıkabilir

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Koca, vaka sayılarındaki artışın İstanbul'a günlük gidiş-gelişlerin fazla olduğu şehirlerde yüksek olduğuna da dikkat çekerek "İstanbul'un yakın temaslısı diyebileceğimiz Balıkesir'de ve Tekirdağ'da yüzde 96, Bilecik ve Düzce'de yüzde 99, Edirne'de yüzde 91, Bursa’da yüzde 84, Sakarya'da yüzde 76, Kırklareli'nde yüzde 71, Kocaeli'nde yüzde 63'tür. Sadece sayılan iller değil, tüm Türkiye, İstanbul'un temaslısıdır. Gelişme, salgınla mücadelede 83 milyonu ilgilendirmektedir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır" diye konuştu.

İlk kez İstanbul'da gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir. Üç gün önce, İstanbul'da vaka sayılarının, Türkiye'nin yüzde 40'ına ulaştığını açıkladım. Covid-19 testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ü İstanbul'dadır" diyerek İstanbul'da son bir hafta içinde vaka artış oranının yüzde 62'yi bulduğunu söyledi.

"Düştüğümüz yerden kalkmak mümkün olmayabilir"

Nisan ayında büyük tehlike yaşandığını ancak güç birliği ve kurallara uymak yoluyla İstanbul'un salgının merkezi olmasının önlendiğini belirten Koca şimdi de benzer bir durumla karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek "Bu duruma neler yol açtı?... Tehlike karşısında teyakkuza geçebiliyoruz: Ama riski savar savmaz, hayatı akışına bırakıyoruz. Karşılaştığımız ve tüm ülkeyi riske atacak durumun tarifi budur. Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. Düştüğümüz yerden kalkmak her zaman mümkün olmayabilir. Kişilerin göstereceği küçük ihmallerin bedelleri büyüktür. Bedelleri, birlikte ödemek zorunda kalabiliriz. Bedel, hasta düşmekten fakirleşmeye kadar, çoktur" ifadelerini kullandı.

"Hareket ve teması üçte bire indirin"

Kurallara uyabilmek için baş etmekte en çok zorlandıkları engelin kalabalıklar ve toplu ulaşım olduğuna işaret ederek Koca, "Hareketlilik, şu an olduğu gibi devam ederse bu durumda, artış 1 iken 2, 2 iken 4 şeklinde olmayacak. 1 iken 3, 3 iken 9 şeklinde tam bir tırmanış olacak. Çünkü virüs, 1 kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor. Bugünkünün 2-3 katı ağır tablo, tahayyülü bile zor bir tablodur. Çözüm, artışın nedenini kontrol altına almaktır. Hareketliliği azaltmak, yani hayatı yavaşlatmaktır" dedi. Koca, salgınla gerçek anlamda mücadele edebilmek için vatandaşlardan hareket ve teması üçte bire indirmelerini istedi.