Koca'dan Kocamaz'ın aday olamaması konusunda açıklama

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın 31 Mart seçiminde aday olmasına engel olduğu iddiasıyla suçlanan İYİ Parti eski İl Başkanı Servet Koca, hakkındaki tüm suçlamaları reddedip, yanlış yönlendirildiğini söyledi.

İYİ Parti eski İl Başkanı Servet Koca, otelde basın toplantısı düzenledi. Çok sayıda partili ve bazı belediye başkan adaylarının da katıldığı toplantıda Koca, Burhanettin Kocamaz'ın, suç duyurusunun ardından 28 Haziran'da yargı önünde aklandığını dile geirdi. 19 Şubat'ta, Kocamaz'ın evrakının verilmediğini saat 17.01'de öğrendiğini belirten Koca, İl Sekreteri Üzeyir Güleç'in kendisine Kocamaz'ın başvurusunun Genel Merkez tarafından yapılacağını söylediği için yanlış yönlendirildiği iddia etti. 19 Şubat akşamı olaydan sonra Kocamaz ile yaklaşık 1,5 saat görüştüğünü belirten Koca, "Kocamaz'a, 'sizin müracaatınızın genel merkez tarafından yapılacağı yönünde bir talimat olduğu için evrakı bizim teslim edeceğimizi bilmiyorduk' dedim. 59 yaşındayım, Mersinliyim, bugüne kadar beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki, hayatımda asla yalan söylemem, dostlarıma asla ihanet etmem, kapı arkasından dolanmak neymiş bilmem. Bir iş başarılacaksa çalışarak, sebat edilerek yapılacağından yanayım. Ben il başkanı olarak, İl Sekreterimiz Üzeyir Güleç Bey'in bizi bu şekilde yönlendirmesi sebebiyle evrakı götürüp İl Seçim Kurulu'na teslim etmedim. Çünkü kafamda böyle bir yönlendirme vardı ve genel merkezin büyükşehir belediye başkan adaylarının müracaatlarını kabul edeceğini bildirmesi, Burhanettin Bey'in evrakını Ankara'ya götürüp vermesi, genel merkezin evrakların il seçim kuruluna verilmesinden bir hafta önce beni arayarak 'Eksik evrak tespitinde bulunduk. Gönderirseniz işlem tamamlayacağız' demesi sebebiyle ve Üzeyir Bey'in 'Gördünüz mü başkanım, olaylar böyle' demesiyle evrakı ben vermedim. Bunun adı kumpas ise ben kumpas yaptım" dedi.

Koca, genel merkezin, İl Başkan Yardımcısı Orhan Galip adına yetki belgesiyle Kocamaz'ın bu belgeye zımbalı evrakının Mersin İl Başkanlığı'na 16 Şubat tarihinde gönderdiğini, 19 Şubat'tan 4 gün sonra Ankara'da Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'den öğrendiğini de söyledi.

'NEDEN SORMADI' SAVUNMASI

Kocamaz'ın uzun yıllar belediye başkanlığı yapan bir kişi olduğunu kaydeden Koca, "20 yıl Tarsus belediye başkanlığı yapmış, 5 yıl Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, siyasi hayatı 50 yıla ulaşmış bir insan, her sene kurbanlar keserek götürüp kendi müracaatını il seçim kuruluna veren bir insan, neden bu sefer 24 saat yanında gezen il başkanına sormadı. Kutsal bildiğim her şeyin, iki evladım var üzerine yemin ederim ki, bir günden bir güne Burhanettin Kocamaz bana, 'Benim evrakımı verelim başkanım' dese, olay ortaya çıkacak. Ben 'Sizin evrakınızı Ankara verecek' diyeceğim. Bir telefonla da öğreneceğiz ve yanlışımızı düzelteceğiz. Aylarca gezdiğimiz ortamların hiç birisinde Burhanettin Kocamaz, 'Benim evrakı ne zaman vereceğiz başkanım? Görüyorsun Hamut Tuna böyle söylüyor, Orhan Galip hakkında iddialar var. Gidelim şu evrakımı verelim' dese, biz bütün ilçeleri toplayıp davul zurna eşliğinde vermezsek namerdim. Bu benim şerefim, benim onurum. Niçin, saat 17.00'ye kadar aylarca beraber gezen il başkanınıza 'Benim evrakımı verelim' demediniz? Niçin saat 5'ten sonra kendi evraklarınızı gönderdiniz ve saat 17.26'da verdirdiniz? Bir il sekreteri hayatında bir hata yapıyor, belediye başkanımız saat 17.00'ye kadar bana 'evrakımızı verelim' demiyor, saat 17.00'den sonra evrakını toparlayıp il seçim kuruluna gönderiyor, kendi avukatının talimatıyla evrak veriyoruz" diye konuştu.

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