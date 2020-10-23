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Koca'dan koronavirüs uyarısı: Tüm ülkede tırmanışta

23.10.2020 13:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, salgının tüm ülkede tırmanışa geçtiği uyarısında bulundu.

İstanbul’daki sayının Türkiye genelinin yüzde 40’ına ulaştığına dikkat çeken Koca, İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşmeyi planladığını söyledi.Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bursa'da Bursa Valisi Yakup Canbolat ile düzenlediği basın toplantısında salgınla ilgili açıklamalar yaptı. "Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır" uyarısında bulunan Koca, Bursa'nın da şu anda salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşadığını ve Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısının yaklaşık üç kat arttığını söyledi.

Açıklamasında İstanbulluları da uyaran Koca, "İstanbul’daki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda" olduğuna dikkat çekerek "İstanbulluları, kurallara gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum" dedi.

Hafta sonundan başlayarak beş gün İstanbul'da olacağını ve İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planladığını belirten Koca, "Bu Çarşamba, Bilim Kurulu Toplantısı'nı da İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelerden, denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Koca'nın dün İstanbul'da pandeminin seyri ve alınacak önlemleri ele almak amacıyla düzenlediği toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği yönünde haberlere İmamoğlu, tepki göstermiş ve "Asgari tarifle, büyük bir nezaketsizlik olarak kabul ediyorum. İstanbul’da siz, pandemi için bir toplantı yapacaksınız işin tam da göbeğinde olan bir kurumu, davet etmeyeceksiniz. Halkımız bunu görür, hesabını da sorar" demişti.

"Bursa mücadele merkezlerinden biri"

Bursa'daki açıklamasında bu mücadelenin sadece hasta tedavi ederek değil, yayılmayı önleyerek kazanılacağını vurgulayan Koca, "Bu ancak ve ancak tedbirlere uymakla mümkündür. Şehir şehir dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Bugün burada planladığımız gibi çalışma toplantıları düzenlediğimiz her yerde, salgına karşı mücadelede gelinen noktayı hastanelerimizin durumunu, alınacak ek tedbirleri, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz" diye sözlerini sürdürdü.

Üç milyonu aşkın nüfusuyla Bursa'nın, Covid-19’a karşı verilen mücadelenin merkezlerinden biri olduğuna değinen Bakan Koca, "Sosyal hareketliliği ve diğer şehirlerle yoğun ilişkileri, önemini daha da artırıyor. Burada kazanacağımız başarı Bursa ile sınırlı kalmayacak, tüm ülkeyi olumlu yönde etkileyecektir" dedi.

Koca, "Salgın bize şunu öğretti ki; virüsün yayılması sadece daha fazla insanımızın hasta olması değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele, bütün hayatı koruma mücadelesidir. Bursa halkından salgınla mücadeleyi, hayatı koruma mücadelesi olarak görmesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA,ANKA/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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