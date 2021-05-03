Koca'dan test sayıları ile ilgili açıklama

Koca, hastanelere müracaatlarda yarı yarıya düşüş olduğunu söyledi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmada vaka sayılarında hızlı düşüş sağlayacaklarına inandıklarını belirterek "Tüm Türkiye'de son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi, vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur" dedi.

Türkiye'de son haftalarda Covid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapama tedbirlerine geçmek zorunda kalındığını ifade eden Koca, "Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor ve gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyorum" dedi.

Test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düşük gösterilmeye çalışıldığı yönündeki suçlamaları "asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler" olarak nitelendiren Koca, "Buradan bir defa daha ifade etmek isterim. Testler, semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalar ile birlikte temasın azalması, beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir" açıklamasında bulundu.