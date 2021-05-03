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Koca'dan test sayıları ile ilgili açıklama

03.05.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarını düşük göstermek için test sayılarının düşürüldüğü yönündeki suçlamalara yanıt verdi.

Koca, hastanelere müracaatlarda yarı yarıya düşüş olduğunu söyledi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmada vaka sayılarında hızlı düşüş sağlayacaklarına inandıklarını belirterek "Tüm Türkiye'de son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi, vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur" dedi.

Türkiye'de son haftalarda Covid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapama tedbirlerine geçmek zorunda kalındığını ifade eden Koca, "Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor ve gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyorum" dedi.

Test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düşük gösterilmeye çalışıldığı yönündeki suçlamaları "asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler" olarak nitelendiren Koca, "Buradan bir defa daha ifade etmek isterim. Testler, semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalar ile birlikte temasın azalması, beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir" açıklamasında bulundu.

2 Mayıs tarihli koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın 2 Mayıs gününe ilişkin paylaştığı koronavirüs verilerine göre son 24 saat içerisinde yapılan 240 bin 145 yeni testten 25 bin 980'i pozitif çıkmıştı. Hasta sayısı 2 bin 587, iyileşen hasta sayısı ise 75 bin 182 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 340 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 40 bin 844'e yükseldi.

DHA/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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