Koca’dan ''Yerli Aşıda İlk İnsanlı Çalışma Haftaya'' Mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Corona virüsü vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Koca, "Son 7 günde ortalama vaka artışı, geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır. Oran, 16,5 milyon nüfusla birlikte düşünüldüğünde korkutucudur. Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu şehirlerde de yüksektir. İstanbul'un yakın temaslısı diyebileceğimiz Balıkesir'de ve Tekirdağ'da yüzde 96, Bilecik ve Düzce'de yüzde 99, Edirne'de yüzde 91, Bursa’da yüzde 84, Sakarya'da yüzde 76, Kırklareli'nde yüzde 71, Kocaeli'nde yüzde 63'tür'' dedi. Sadece bu illerin değil, tüm Türkiye’nin İstanbul'la temas halinde olduğunu söyleyen Koca, ‘‘Gelişme, salgınla mücadelede 83 milyonu ilgilendirmektedir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır" dedi. Bakan, İstanbullular’a mecbur olmadıkça dışarı çıkmama, zorunlu olmayan ziyaretlerden ve seyahatlerden kaçınma, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyma çağrısı yaptı.

''Sistemin tıkanmasına yol açacak sorunumuz yok'' Salgınla mücadelenin bu aşamasının disiplin istediğini belirten Bakan Koca, ‘‘Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak sorunumuz yok‘‘ dedi ancak her kapasitenin bir sınırı olduğunu da hatırlattı. Koca, ‘‘Bu sınırı zorlamamak tedbirleri uygulamanıza bağlıdır‘‘ dedi. Türkiye’nin ortalama vaka sayısının yüzde 40’ının İstanbul’da olduğunu söyleyen Koca, kentte sağlık altyapısının güçlü olduğunu ve yatak kapasitesi sorunu yaşanmadığını kaydetti. Vaka sayısının artış hızını önlemek için kısıtlamalar olup-olmayacağısorusuna Bakan Koca, gece 12’den sonra yapılan müzikli partilere getirilen yasağın daha erken saate çekilebileceği yanıtını verdi; İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda duyuru yapacağını söyledi. Salgında son verileri de paylaşan Koca, 28 Ekim’de test sayısının 128.312, hasta sayısının 2.305, hayatını kaybeden kişi sayısının 77, iyileşen hasta sayısının 1.662 ve ağır hasta sayısının 1.836 olduğunu aktardı. ''Virüsün bulaştırıcılığı arttı''

İstanbul’da son 7 günde vaka artışının nedeni sorulduğunda Koca, ''Virüsün mutasyona uğramasıyla ilgili bir değişiklik olmadığını biliyoruz. Ancak mutasyon daha çok bulaştırıcılığın artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önce 15-20 dakika bir arada olmayla bulaşan virüs artık daha kısa sürede bulaşıcı oluyor. Maskenin kısa süre devre dışı kalması bile bulaştırıcılığı arttırmaya sebep oluyor. Virüsün bulaştırıcılığı daha çok arttı'' diye konuştu. Aşı çalışmalarıyla ilgili olarak Bakan Koca ‘‘16 yerli aşının çalışması devam ediyor. Bulardan insan çalışmasına çok yakın olan 3 aşı olduğunu daha önce söylemiştim. Bugün deneysel araştırma laboratuvarımızı da ziyaret ettim. Burası bu aşıların toksikolojiyle ilgili çalışmaları, sterilite ve standardizasyon çalışmalarının yapıldığı bir yer. Hafta sonunda bu çalışmaların bir aşı için biteceği belirtildi. İstenilen şekilde tamamlanırsa gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir‘‘ dedi. ''Çin aşısından 5 milyon doz uygulanacak''

Çin’in Sinovak firması tarafından geliştirilen aşının başarılı olması halinde 5 milyon dozunun uygulanacağını kaydeden Bakan, ‘‘Pfizer için de görüşmelerimiz var, böyle giderse bizim aşımız da Nisan ayında devreye girer‘‘ dedi. Bakan Koca, aşılar konusunda sözü Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Serhat Ünal’a verdi. Sinovak aşısının Türkiye’deki çalışmalarına 3-4 hafta önce başlandığını belirten Ünal, sağlık çalışanları içinden 500’ü aşkın kişinin aşılandığını kaydetti. Bu aşının üçüncü faz çalışmalarının dünyanın çeşitli ülkelerinde devam ettiğini belirten Ünal, Brezilya’da 9.500 kişinin güvenlik verilerinde önemli bir sorun görülmediğini kaydetti. Sinovak’ın aşısının ilk iki fazda yüzde 98 oranında antikor ürettiğini söyleyen Ünal, ‘‘etkinlikte şüphe yok ama günlük hayatta ne sonuç alındığını görmek için takip ediyoruz‘‘ dedi. Ünal, ‘‘Önümüzdeki yılın ilk aylarında aşılama başlayacak gibi inşallah bizim ülkemiz de bu ülkeler arasında yer alacak. Esas heyecanımız yerli aşının bir an evvel devreye girebilmesi" dedi.