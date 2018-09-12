Kocadon'a doğum gününde klipli destek

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, 2006 yılında yıkım kararı alınan bir duvarın geç yıkılması nedeniyle yargılandığı davadan 38 gün hak mahrumiyeti cezası alan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'a, doğum gününde video klipli destek geldi.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 2006 yılında, Bodrum Belediyesi tarafından yıkım kararı alınan bir duvar geç yıkıldığı için yargılandığı davadan verilen 38 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle görevine ara verdi. Kocadon'un yerine, geçici olarak Dursun Göktepe seçildi. Görevine ara verilen Kocadon için bugün olan doğum gününde, sürpriz bir video hazırlandı. "#aslayalnızyürümeyeceksin doğum günün kutlu olsun..." hashtag'iyle sosyal medyadan paylaşılan video, ilgi gördü; bazı vatandaşlarca paylaşıldı.
Elvis Presley'in sesinden, Liverpool'un 'Kop' adlı ünlü taraftar grubunun da kullandığı 'You'll Never Walk Alone' (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) şarkısının kullandıldığı klip ilgi çekti. Başkan Kocadon'un görüntülerinin yer aldığı ve şarkının 'Rüzgarda yürümeye devam et. Yağmurda yürümeye devam et. Hayallerin bir yana atılsa da savrulsa da yürümeye devam et. Yürümeye devam et. Kalbindeki umutla yürümeye devam et. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Doğum günün kutlu olsun büyük başkan' sözlerinin alt yazıda yer verildiği klip, sosyal medyadan sıklıkla paylaşıldı.
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