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Kocadon'dan miting gibi seçim ofisi açılışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 16:50 | Son Güncelleme

CHP'den istifa ederek Demokrat Parti (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadan, miting gibi seçim ofisi açılışı yaptı.

Kocadon'dan miting gibi seçim ofisi açılışı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- CHP'den istifa ederek Demokrat Parti (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadan, miting gibi seçim ofisi açılışı yaptı. Yaklaşık 3 bin kişiye seslenen Kocadan, "Parti koridorlarında Ali Cengiz oyunlarıyla belediye başkanı olduğunu zannedenler, 31 Mart'ta görecekler ki bütün güzelliklerin Muğla'dan temeli atılacak" dedi.
DP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte seçim ofisinin açılışı için il merkezine geldi. Kocadon'a, destekçilerinin bulunduğu 200 araçlık konvoy, Bodrum ilçesinden Muğla il merkezine kadar eşlik etti. Muğla'da Kocadon'u, yaklaşık 3 bin kişi karşıladı. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Kocadon, "Seçim ofisi açalım dedik, mitinge dönüştü. Birilerinin bu açılıştan bir şey anlayacağına inanıyorum. Bizim yolumuz sevgi, birlik ve beraberlik yoludur. 2016 yılında tüm basın mensuplarının önünde Bodrum aşkımın, Muğla aşkına dönüştüğü söyledim. O gündür bugündür mahallenin asi çocuğu oldum. Sahte gülücüklerle, sırtını sıvazlamakla bu işin olacağını zannediyorlar. Boş laflara Muğla'da artık yer yok" diye konuştu.
Mehmet Kocadon, CHP Genel Merkezi ile yaşadığı süreci şu şekilde anlattı:
"Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanının ismi açıklandı ve 'Hayırlı olsun' dedim. Genel Merkezden tekrar bana Bodrum'dan aday olmam söylendi. Açık ve net olarak buradan söylüyorum; Benim Bodrum Belediye Başkanlığı için resmi müracaatım yok. Genel Merkeze neden Büyükşehir için aday olduğu anlattım. Sorunları anlattım. Bunları benden yazılı olarak istediler. Kendilerine 16 Aralık'ta yazılı olarak bildirdim. Sorunların çözüleceğini söylediler. 'Bizi kırma, Bodrum'a aday ol' dediler. Sorunların çözülmesi halinde aday olacağımı söyledim. Aldığım siyasi terbiye ve ahlak olarak her zaman lidere inanırım. Ama bilemedim. Meğerse yapılanlar oyalama taktiğiymiş. Son güne kadar bekledim. Genel Merkeze sunduklarımın benimle ve Bodrum ile hiçbir ilgisi yoktur. Bir şeyi unutmasınlar. Parti koridorlarında büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı ve ilçe belediye başkanlığı verilmiyor. Parti koridorlarında Ali Cengiz oyunlarıyla belediye başkanı olduğunu zannedenler, 31 Mart'ta görecekler ki bütün güzelliklerin Muğla'dan temeli atılacak. Muğla'yı metropol ve dünya şehri yapmak için tekrar yoldayız."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da Muğla halkının Mehmet Kocadon'a sahip çıkacağını söyledi.

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