Kocaeli 11 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 11 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Savaş alanına dönen yoldaki kazalı araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kocaeli’nin Başiskele D-130 karayolu Seymen mevki İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-130 Karayolu Seymen Körfez Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan, aralarında 2 kamyonetin bulunduğu 11 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi.

Kazada bazı araçlar hurdaya dönerken araçlarda çıkarılan 3 yaralı olay yerine gelen ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten trafiğin sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılması sonrasında yoldaki trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

