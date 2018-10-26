HABER

KOCAELİ 14 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN KADIN PAZARDA YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

14 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN KADIN PAZARDA YAKALANDI İZMİT'te semt pazarında uygulamada bulunan polis, hırsızlık gibi 12 suçtan aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ç.A.

14 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN KADIN PAZARDA YAKALANDI İZMİT'te semt pazarında uygulamada bulunan polis, hırsızlık gibi 12 suçtan aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ç.A. isimli kadını yakaladı.Dün kurulan Perşembe Pazarında şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yapan Yunus Timleri, bir kadının kimliğini kontrol etti. Yapılan kimlik sorgusunda Ç.A.'nın 2011 yılından bu yana hırsızlık gibi 12 ayrı suçtan arandığı, 14 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis ile 4 bin TL adli para cezasına çarptırıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ç.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü ----------------------- -Zanlının asayişten çıkışı -Detay (Haber-Kamera Dinçer AKBİRİZMİT(Kocaeli),(DHA) (Tür: Yurt)

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Trabzon'un fetih tarihi değişiyorTrabzon'un fetih tarihi değişiyor
Türk ve Rum tarafı arasında iki kapı açılacakTürk ve Rum tarafı arasında iki kapı açılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burhaniye'de herkes loto talihlisini konuşuyor

Burhaniye'de herkes loto talihlisini konuşuyor

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

Otunba Cash İstanbul’da yakalandı!

Otunba Cash İstanbul’da yakalandı!

'Cumhuriyet için koş'

'Cumhuriyet için koş'

29 Ekim'de yapabileceğiniz en anlamlı ziyaret!

29 Ekim'de yapabileceğiniz en anlamlı ziyaret!

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.