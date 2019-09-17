HABER

Kocaeli 14'üncü kez "sevgide buluşacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ve Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "14. Sevgide Buluşalım" etkinliği, 22 Eylül'de gerçekleştirilecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ve Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ''14. Sevgide Buluşalım'' etkinliği, 22 Eylül'de yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, etkinliğin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda, bu sene 14'üncü kez birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelineceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde, Cem Vakfı ve Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenecek etkinliğin, kentin kültür ve inanç hayatına değer katmaya devam edeceğini vurgulayan Gündoğdu, "Kocaeli'de faaliyet gösteren Alevi derneklerimizi temsil eden sayın başkanlarımız ile Aleviliği halkımıza daha iyi anlatacağız. Ayrılık gibi görünen şeylerin aslında bizim bir olduğumuzun en güzel ispatı olduğunu göreceğiz. Alevisi, Sünnisiyle tek ve bütün olan milletimizin, birbirine olan gönül bağını bir kez daha bütün dünyaya Kocaeli'den haykıracağız." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, Horasan'dan Anadolu'ya uzanan Alevi-Bektaşi geleneği ve kültürünün önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün Türk halk müziğinden ve folklorundan Alevi deyişlerini, semahını çıkarırsak geriye bir kanadı kırık kuş gibi eksik bir kültür kalır. O dilden dile dolanan, gönüllerimize nakış nakış işlenen kültürümüzden çok önemli bir parçayı da yitirmiş oluruz. Bizler et ve tırnak gibiyiz. Sevgide Buluşalım etkinliğinin asıl amacı, bunu ortaya koymaktadır. Alevi-Bektaşi kültürümüzü, bilmeyenlere tanıtıyoruz.

Her yıl Cem Vakfı ile ortaklaşa düzenlediğimiz etkinliğimize bu yıl ilk kez iki gün öncesinden panelle başlıyoruz. 'Muharrem ve Kerbela' adlı panelde Kerbela hadisesi, konunun uzmanları tarafından ele alınacak. Panel, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 19 Eylül'de saat 18.00'de başlayacak. Panelimizin moderatörlüğünü Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan yapacak. Ana etkinliğimiz ise 22 Eylül'de Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılacak."

- "Etkinliğimize bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum"

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner de etkinliğin Kocaeli'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızla aynı duygular içerisindeyiz. Bizim ayrı gayrı hiçbir şeyimiz yok. Bütün inançlarımızla Türk toplumunun mayasını orada görüyoruz. Türk toplumunda baktığımız zaman her ailede bir Ali, bir Hasan, bir Hüseyin vardır. Hepimizin geldiği yer ayrı ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu etkinlikle farklı dernek ve kurumların hepsini bir masa etrafında toplayabiliyoruz. Önemli olan bütün toplumla bu güzelliği paylaşmak. Etkinliğimize sadece Alevi vatandaşlarımızı değil, bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum."

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül, daire başkanları, Alevi kültür dernekleri başkanları, Alevi dedeleri ve köy muhtarları katıldı.

Korkunç rakam! 1644 ölüKorkunç rakam! 1644 ölü
Doğanşar’ın güzellikleri keşfedilmeyi bekliyorDoğanşar’ın güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor
Türkiye, Ürdün’deki Filistinli kız okulunu açtıTürkiye, Ürdün’deki Filistinli kız okulunu açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Antalya'da trol ağına insan kafatası takıldı

Korkunç! Antalya'da ağa takıldı

PAEM Komiser Yardımcısı adayı öğrenci alımı için ön başvurular alınıyor! Başvuru şartları nedir?

PAEM başvuru dönemi başladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşma

Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşma

Son dakika: HSK'dan yüksek yargı seçimi

HSK'dan yüksek yargı seçimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.