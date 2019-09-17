KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ve Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ''14. Sevgide Buluşalım'' etkinliği, 22 Eylül'de yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, etkinliğin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda, bu sene 14'üncü kez birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelineceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde, Cem Vakfı ve Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenecek etkinliğin, kentin kültür ve inanç hayatına değer katmaya devam edeceğini vurgulayan Gündoğdu, "Kocaeli'de faaliyet gösteren Alevi derneklerimizi temsil eden sayın başkanlarımız ile Aleviliği halkımıza daha iyi anlatacağız. Ayrılık gibi görünen şeylerin aslında bizim bir olduğumuzun en güzel ispatı olduğunu göreceğiz. Alevisi, Sünnisiyle tek ve bütün olan milletimizin, birbirine olan gönül bağını bir kez daha bütün dünyaya Kocaeli'den haykıracağız." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, Horasan'dan Anadolu'ya uzanan Alevi-Bektaşi geleneği ve kültürünün önemine işaret ederek, şunları kaydetti: