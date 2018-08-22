Kocaeli 30. Geleneksel Kent Bayramlaşması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 30. Geleneksel Kent Bayramlaşması gerçekleştirildi.

Vali Hüseyin Aksoy, Yunus Emre Kültür Merkezinde 30'uncusu düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bayramların milli ve manevi değerler açısından büyük önem taşıyan özel ve anlamlı günler olduğunu belirtti.

"Her bayramda olduğu gibi bu bayram da Kocaeli, kentin büyün dinamikleriyle bu noktada bir araya geliyor ve bayramlaşıyor." diyen Aksoy, şöyle konuştu:

"Bayramlarda birlik ve beraberliklerimizi daha üst noktalara taşımak ve kentin bu anlamdaki eksikliklerini giderebilmek adına bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Kocaeli’de önemli bir uyum ve birliktelik var. Bu anlamda birçok noktada farklı siyasi partiler, farklı düşünceye sahip olan insanlar da bir araya geliyor. Bu birlikteliği sağlayan bütün siyasi partililerimize, milletvekillerimize, odalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tür birliktelikler bayramlarda daha üst noktaya taşınıyor. Küskünlükleri, dargınlıkları kaldırmak için de bayramlar bir fırsat ve bu fırsatı da en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz ortamı bizlere sunmuş oluyor. Kocaeli her geçen gün kendisini geliştiriyor ve daha iyi bir noktaya kendisini taşıyor."