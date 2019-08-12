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Kocaeli, 32.’kez ‘Kent Bayramlaşması’nda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kocaeli’nde düzenlenen geleneksel “32.

Kocaeli’nde düzenlenen geleneksel “32. Kent Bayramlaşması”, vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.
Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli KentKonseyi’nin düzenlediği “32. Kent Bayramlaşması”, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde İzmit ilçesinde bulunan Antik Kapı’da gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program halk oyunu gösterisi ile başladı. Törende konuşan Kocaeli Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul’u Kocaeli’ye bağlayan metro projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.
Sözlerini sürdüren Başkan Büyükakın, “Metro projesinin bakanlığa devredilmesinin bu kente yaklaşık 5 milyar TL katkı sağladı. Bu katkı adeta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne nefes aldırdı. Bu kentimiz için büyük bir kazanım oldu. Bu nedenden dolayı bu bayram çocuklar gibi mutlu ve sevinçliyim. Dün bayramlaşma vesilesi ile sayın Cumhurbaşkanımız ile konuşurken bir kez daha kendilerine metro konusunda teşekkür ettim. Kendisi de selamlarını sizlere iletmemi söyledi. Hepinizin bayramını da bir kez daha bu vesile ile tebrik ediyorum” dedi.
Daha sonra konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, Kocaeli Türkiye’nin önemli bir şehri. Bu önemli ilin ekonomik bir bakımdan Türkiye’nin sayılı illerinin başında gelmesinin en önemli nedeni ilimizin ortaya koyduğu bu birlikteliktir. Toplumun farklı kesimleri bayram vesilesi ile bir araya geliyor ve birlikteliğini Türkiye’ye ve dünyaya gösteriyor. Bayramlar küskünlüklerin ortadan kalktığı anlamlı günlerdendir. Bu anlamlı günde bir arada olmak bize bu vatanı emanet eden şehitlerimizi rahmete anmak, gazilerimize şükranlarımızı sunmak için önemli günlerdendir. Bu düşüncelerle ben hepinizin bayramını kutluyorum” diye konuştu.
Selamlama konuşmalarının ardından törene katılan kent protokolü ve yüzlerce vatandaş bayramlaşma fırsatı buldu. Daha sonra vatandaşlara kentin geleneksel yiyeceklerinden olan pancarlı pide ikramında bulunuldu. Kent Bayramlaşması töreni hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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