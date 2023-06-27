KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Kocaeli bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saatleri

Kocaeli bayram namazı saati 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. İslam dininde iki dini bayram bulunuyor. Birincisi on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından başlayan Ramazan Bayramı, ikincisi ise kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nın birinci günü kılınacak olan bayram namazı saati hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Buna göre Kocaeli'de bayram namazı saat 06.07'de kılınacak.

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Kocaeli bayram namazı saati: 06.07

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek: