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KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Kocaeli bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saatleri

27.06.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli bayram namazı saati için araştırmalar giderek hızlanıyor. Müslümanların heyecanla beklediği dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı'nın birinci günü bu sene 28 Haziran Çarşamba günü. Bayramın birinci günü cemaat ile beraber bayram namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada il il bayram namazı saatleri açıklandı. Peki, Kocaeli bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Kocaeli bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saatleri

Kocaeli bayram namazı saati 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. İslam dininde iki dini bayram bulunuyor. Birincisi on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından başlayan Ramazan Bayramı, ikincisi ise kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nın birinci günü kılınacak olan bayram namazı saati hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Buna göre Kocaeli'de bayram namazı saat 06.07'de kılınacak.

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Kocaeli bayram namazı saati: 06.07

Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.
Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

kurban-bayramı-namazı

  1. Rekat
    • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
    • Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
    • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    • Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
    • İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
  2. Rekat
    • İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    • Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    • Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
    • Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
      Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.
      Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
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