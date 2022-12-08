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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu kimdir? Balamir Gündoğdu kaç yaşında ve nereli? MasterChef ekibi Kocaeli'ye konuk oldu!

08.12.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek programı MasterChef'in dış çekimleri bu hafta Kocaeli'de yapıldı. Programda konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun kariyeri merak edildi. Gündoğdu 2019'dan beri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev alıyor. Peki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu kimdir? Balamir Gündoğdu kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu kimdir? Balamir Gündoğdu kaç yaşında ve nereli? MasterChef ekibi Kocaeli'ye konuk oldu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu MasterChef yarışmasında yer aldı. Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden 1987 yılında tamamlayan Balamir Gündoğdu Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye bölümünde ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans yaptı. İşte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu hakkında detaylar...

BALAMİR GÜNDOĞDU KİMDİR?

1966 Tokat doğumlu Balamir Gündoğdu 56 yaşındadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Birçok AB projesinde koordinatör olarak görev yapan Gündoğdu “Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi(Hacıbayram) Projesi”ni yürüttü. Ankara Metropol İmar A.Ş. ve Şanlıurfa Belsan A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı görevlerini ifa etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu kimdir? Balamir Gündoğdu kaç yaşında ve nereli? MasterChef ekibi Kocaeli'ye konuk oldu!

Kamu yönetimi, belediye bütçe ve muhasebe sistemleri, idarenin yeniden yapılanması, yerel yönetim reformlarının gerçekleştirilmesi konularında İçişleri Bakanlığının oluşturduğu komisyonlarda görev yaptı. Kamu yönetimi ve yerel yönetimler konularında birçok makalesi çeşitli dergilerde yayımlandı. Gündoğdu'nun, “İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Sistemi” adlı kitabı bulunuyor.

BALAMİR GÜNDOĞDU KARİYERİ

1990'da İçişleri Bakanlığında Denetmen olarak göreve başlayan Gündoğdu, Mahalli İdareler Kontrolörü olarak, yerel yönetimler üzerinde teftiş, özel teftiş, ön inceleme, araştırma ve soruşturma görevlerini yaptı.

2002-2003 yılları arasında TBMM KİT Komisyonunda raportörlük, 2004-2009 yılları arasında Altındağ Belediyesinde Başkan Yardımcılığı, 2009-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcılığı, 2014-2015 yılları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreterlik, 2016’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı, 2016-2019 yılları arasında EGO Genel Müdürü olarak görev aldı.

2019'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atandı.


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