Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bulunan 5 partinin grup başkanları, Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediklerini açıklayarak birlik mesajı verdi.

Başarı ile sürdürülen Barış Pınarı Harekartı’na bir destek de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi grup başkanlarından geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde bulunan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grup başkan vekilleri, Barış Pınarı Harekatı’na destek olduklarını açıkladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen basın toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Yaşar Çakmak, CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Fevzi Canbaz, MHP Grup Başkanvekili Özhan Kurt katıldı. SP Grup Başkanvekili Mustafa Gürsoy ise mazeret nedeni ile toplantıya katılamadı.

“DEAŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır”

Grup adına konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Yaşar Çakmak, “40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı

katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. DEAŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır. Suriye’de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur” dedi.