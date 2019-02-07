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Kocaeli Büyüşehir Belediysi: “Denizanalarının çoğalma nedeni kirlilik değil, doğa olayı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 12:00 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir belediyesi, Gölcük ilçesinde yaşanan denizanası istilasının doğa olayı nedeniyle gerçekleştiği, olayın kirlilikle alakası olmadığını açıkladı.Deniz analarının kirlilik nedeniyle kıyıya vurduğuna dahil ulusal ve yerel basına yansıyan olay sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Kocaeli Büyüşehir Belediysi: “Denizanalarının çoğalma nedeni kirlilik değil, doğa olayı”

Kocaeli Büyükşehir belediyesi, Gölcük ilçesinde yaşanan denizanası istilasının doğa olayı nedeniyle gerçekleştiği, olayın kirlilikle alakası olmadığını açıkladı.
Deniz analarının kirlilik nedeniyle kıyıya vurduğuna dahil ulusal ve yerel basına yansıyan olay sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, gerçekleştirilen incelemeler sonrasında yapılan açıklamada denizanalarının çoğalmasının nedeni kirlilik değil, iklim değişikliklerine bağlı sıcaklıklar olduğu ifade edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada denizanalarının artışının son yıllarda tüm dünyada gözlemlendiğine dikkat çekildi. Küresel iklim değişikliği ile birlikte zaman zaman hava sıcaklığındaki ani artışlar, ayrıca yağışlar sonrası ve ani sıcaklık artışıyla karların erimesi sonucu dereler vasıtası ile denize taşınan besin elementleri sayesinde bu artışın yaşandığı ifade edildi.
Hazırlanan raporda artışın sadece İzmit Körfezi’nde değil, tüm dünya denizlerinde yaşandığı ifade edildi. Denizanası artışları zaman zaman İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Karadeniz, Ege Denizi’nde de görülmekte olduğu ifade edilen raporda, söz konusu denizanası artışları ya da azalışları ekosistem dengesi açısından değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
Deniz temizliliğinin korunması için çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 yılda İzmit Körfezi’nin temizlenmesine yönelik önemli çalışmalar yapmış ve periyodik olarak yaptıkları denetimler ile deniz kirliliğinin önüne geçilmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde gemilerden kaynaklanan deniz kirliliklerinin yanı sıra tüm çevresel kirliliklerin kontrolü amacı ile kontrol tekneleri ile denizden, deniz uçakları vasıtasıyla havadan ve karadan olmak üzere 7/24 kontrol ve denetim gerçekleştirilmektedir. Kontrol ve denetim çalışmaları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İSU Genel Müdürlüğü ile tam bir uyum içerisinde yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kocaeli Büyüşehir Belediysi: “Denizanalarının çoğalma nedeni kirlilik değil, doğa olayı”

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