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KOCAELİ Cezaevinden çıktı, duruşmada şahitlik yapan kişiyi vurdu (2) - YENİDEN

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 09:25 | Son Güncelleme

  Sayın Yazıişleri müdürlerine;   'Cezaevinden çıktı, duruşmada şahitlik yapan kişiyi vurdu' başlı haberimizde vuran ve vurulan kişilerin isimleri sehven yazılmıştır.

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Cezaevinden çıktı, duruşmada şahitlik yapan kişiyi vurdu' başlı haberimizde vuran ve vurulan kişilerin isimleri sehven yazılmıştır. Kaynağından alının bilgi ile düzelterek yeniden geçiyoruz. DHA

YENİDEN

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 'yaralama' suçundan tutuklanan Mehmet E., cezaevinden çıktıktan sonra duruşmasında şahitlik yapan Burhan B.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

Olay akşam saatlerinde, İhsaniye Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. 2016 yılında 'yaralama' suçundan tutuklanıp, cezaevine konulan Mehmet E., bir süre önce tahliye oldu. Mehmet E., akşam saatlerinde duruşmasında şahitlik yapan ve aleyhinde ifade veren Burhan B.'nin evinin önüne gitti. Burada bir süre bekledikten sonra pazarcılık yapan Burhan B. ile karşılaşan Mehmet E, iddiaya göre kendisine, "Bunun hesabını soracağım. Yattığımın hesabını öde" deyip para istedi. Burhan B.'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine Mehmet E., tabancayla ateş açtı.

Vücuduna 2 kurşun isabet eden Burhan B., kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli Mehmet E. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Burhan B. Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı.

Olayın ardından polis ekiplerince şüpheli Mehmet E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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