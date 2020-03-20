HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de 14 günlük ev karantinasını ihlal eden 115 kişi cezalandırıldı

Kocaeli’de 14 günlük ev karantinasını ihlal eden 115 kişi cezalandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 23:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye’ye gelerek evde geçirmeleri gereken 14 günlük karantina sürelerini ihlal ettiği tespit edilen 115 kişi idari para cezası ile cezalandırıldı.

Kocaeli’de 14 günlük ev karantinasını ihlal eden 115 kişi cezalandırıldı

Dünyada hızla yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye’ye gelenler için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından 14 gün süre ile kendilerini evde izole ederek, karantina kurallarına uymaları kararı alınmıştı.

Uygulama kapsamında Kocaeli’de emniyet güçleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, karantina uygulamasını ihlal ettiği belirlenen 115 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası verildi.

Kocaeli Valiliği, cezalandırılan şahısların, ihlali sürdürmeleri halinde ise Cumhuriyet Başsavcılığı'na haklarında suç duyurusunda bulunulacağı açıkladı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 olduBakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Karantina koronavirüs karantina ihlali

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Karantinayı ihlal eden umreden dönen bir kişiyi polis yakaladı

Karantinayı ihlal eden umreden dönen bir kişiyi polis yakaladı

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Koronavirüse karşı '14 gün kuralı'na uymayanlara 3 bin 150'şer lira para cezası

'14 gün kuralı'na uymayanlara 3 bin 150'şer lira para cezası

Osmaniye’de 3.2 büyüklüğünde deprem

Son 6 günde 12 deprem! Bir sarsıntı daha

'Evde kal' çağrılarına uymayıp, Caddebostan sahiline koştular

'Evde kal' çağrılarına uymayıp, sahile koştular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.