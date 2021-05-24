Kocaeli'de 3 milyon TL'lik vurgun!

Kocaeli'nde edinilen bilgilere göre telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek dolandırdığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa’da, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 21 Mayıs tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

30 VATANDAŞI DOLANDIRMIŞLAR

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların 30 vatandaşı, yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette tamamlanan işlemlerinin tamamlanması sonrasında, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

(İHA)



