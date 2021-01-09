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  4. Kocaeli'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

09.01.2021 21:41 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, ısınan soba bacasının çatıdaki tahtaları tutuşturması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saat 20.00 sıralarında Derince Çınarlı Mahallesi Olcay Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Aşırı ısınan sobanın bacasının çatıdaki tahtaları tutuşturması nedeniyle çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

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BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Bu sırada apartmanda bulunanlar binanın dumanla dolması nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu. Yangınla ilgili tutanak tutuldu. (DHA)


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