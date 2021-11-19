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Kocaeli'de 7 araç birbirine girdi

19.11.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü.

Kocaeli'de 7 araç birbirine girdi

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Balçık köyü Şile yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile Caddesi’nde seyir halinde olan 7 araç bilinmeyen bir sebepten dolayı zincirleme kazaya karıştı.

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ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olası ikinci bir kazayı önlemek için trafik önlemi aldı. Öte yandan kaza sebebiyle ortalık savaş alanına döndü, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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