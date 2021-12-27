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Kocaeli'de alacak-verecek kavgası kanlı bitti! İki kişi bıçakla yaralandı

27.12.2021 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iki grup arasında, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti. Bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar ise müşteki olarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pazar akşamı meydana gelen olayda, daha önceden aralarında alacak-verecek husumetinin olduğu öğrenilen kalabalık iki grup, sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Tartışmaya başlayan kalabalık grup, kavga etmeye başladı.

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BIÇAKLA YARALANDILAR

Kavganın daha da büyümesi üzerine şahıslar birbirlerine bıçak çekti. Kavga sırasında M.C. ve E.A. isimli 2 şahıs yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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Daha sonra ambulanslara alınan yaralılardan E.A., tedavi edilmek üzere Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken M.C ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Olayın yaşandığı sokakta bir otomobil ise lastikleri patlamış ve camları kırılmış bir halde bulundu.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Her iki yaralının da müşteki olarak gözaltına alındığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit
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