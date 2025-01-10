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Kocaeli'de azılı PUBG sapığı: Oyundan tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti, şantajla çıplak görüntülerini ele geçirdi

10.01.2025 10:51
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Kocaeli'de PUBG adlı oyunda tanıştığı çocuklarla buluşup istismar ettiği öne sürülen kişi mide bulandırdı. 30 yaşındaki E.O. iddiaya göre oyundan tanıştığı 11 yaşındaki erkek çocuğunu cami tuvaletinde istismar etti. Daha da ileri giden sapık çocuğu tehdit edip çıplak fotoğraf ve videolarını istedi. Dahası, E.O.'nun yine PUBG'den tanıştığı bir başka çocuğu daha istismar ettiği yönünde şikayet geldi.

Kocaeli'de azılı PUBG sapığı: Oyundan tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti, şantajla çıplak görüntülerini ele geçirdi

30 yaşındaki E.O., Türkiye'de yaygın şekilde oynanan PUBG'den tanıştığı çocukları istismar ettiği iddiasıyla yargılanıyor. 11 yaşındaki B.Ö.'yü istismar ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan E.O., hakkında benzer bir şikayet daha gelince tutuklandı. Mahkemede suçlamayı reddeden E.O. çocukla buluşup döner yediklerini öne sürdü.

OYUNDA TANIŞTI, CAMİDE BULUŞUP TUVALETTE İSTİSMAR ETTİ

İddiaya göre, 2023 tarihinde 11 yaşında olan B.Ö., PUBG isimli oyundan 30 yaşındaki E.O. ile tanıştı. Bilgisayar üzerinden çocukla oyun oynayan E.Ö'nün, B.Ö. ile Gölcük'te buluşarak cami tuvaletinde istismar etti.

TEHDİT EDİP ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİNİ YOLLATTI

Kimseye söylememesi için çocuğu tehdit eden E.Ö., B.Ö'den çıplak fotoğraf ve videolar da istedi. Tehditlerden dolayı korkan çocuk, çıplak fotoğraf ve vidoları E.Ö'ye gönderdi.

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AİLESİ ÇOCUĞUN HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENİNCE ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra çocuklarının hareketlerinden şüphelenen aile, B.Ö'nün durumu kendilerine anlatmasıyla şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

BAŞKA BİR ÇOCUĞU DA YİNE AYNI OYUNDAN TANIŞIP İSTİSMAR ETMİŞ

Şüpheli, bu süre zarfından yine PUBG isimli oyundan tanıştığı başka bir çocuğu da aynı şekilde istismar ettiği şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ: OYUNDA TANIŞTIK, DÖNER YEDİK

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, olayın yaşanmadığını, mağdur ile PUBG ile tanıştığını ve beraber döner yediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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ÇOCUK: CAMİ TUVALETİNDE BENİ İSTİSMAR ETTİ

B.Ö. ise önceki duruşmalarda sanık ile oyunda tanıştıklarını, kendisini tehdit ettiğini, çıplak fotoğraf ve videoları istediğini, kendisinin de korktuğu için bunları yolladığını söyledi. Ayrıca cami tuvaletinde de kendisini istismar ettiğini söyledi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
PUBG cami
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