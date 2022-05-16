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  4. Kocaeli'de balık tutarken denize düştüler! 23 yaşındaki gencin acı sonu

Kocaeli'de balık tutarken denize düştüler! 23 yaşındaki gencin acı sonu

16.05.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde balık tutmak için iskeleye giden Mine D. (23) ve erkek arkadaşı Furkan Çiftçi (23), denize düştü. Mine D., çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldı. Denizde kaybolan Furkan Çiftçi'nin cansız bedeni ise itfaiye dalgıçları tarafından yapılan aramalardan sonra bulundu. Gençlerin denize düşmeden saatler önce sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.

Olay dün akşam saat 21.15 sıralarında İzmit Marina İskelesi’nde meydana geldi. Furkan Çiftçi (23) ile Mine D. (23) isimli iki genç, akşam saatlerinde balık tutmak için marinaya gitti.

DENİZE ATLAYAN BALIKÇI GENÇ KIZI KURTARDI

Bu sırada alkol de aldıkları öğrenilen gençler, bir süre sonra denize düştü. Gençlerin denize düştüğünü fark eden bir balıkçı, denize atlayarak Mine D.’yi sudan çıkardı. Furkan Çiftçi ise gözden kayboldu.

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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sudan çıkarılan Mide D., ambulansla hastaneye götürülürken, Furkan Çiftçi için itfaiyede görevli dalgıçlar tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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CANSIZ BEDENİ DENİZDEN ÇIKARTILDI

Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarının ardından Furkan Çiftçi’nin cansız bedenine ulaşıldı.

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Çiftçi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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OLAYDAN ÖNCE SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Yaşanan olaydan önce Mine D.’nin sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraf paylaştığı öğrenildi.

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Fotoğrafta ikilinin sandalyelerde oturup olta ile balık avladığı görüldü. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit
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