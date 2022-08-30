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Kocaeli'de bıçaklı saldırı dehşeti! Birbirlerine girdiler, otomobil kana bulandı

30.08.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Otomobil içerisinde oturan iki şahıs, bıçakla birbirlerine saldırdı. Otomobil kana bulanırken, öfkeli şahıslar ise polisin havaya ateş etmesiyle güçlükle ayrıldı. İşte olayın detayları...

Kocaeli'de bıçaklı saldırı dehşeti! Birbirlerine girdiler, otomobil kana bulandı

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Çukurbağ Mahallesi Gazi Hakan Bilgi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil içinde oturan iki şahıs arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şahıslar birbirlerine bıçakla saldırmaya başladı. Arbede sırasında iki kişi de yaralanırken, otomobil ise kana bulandı. Aynı zamanda otomobilin camlarının kırılması neticesinde maddi hasar oluştu.

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Sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli şahısları ayırmaya çalıştı. Zorluk çıkaran şahıslar, polis memurunun havaya bir el ateş etmesiyle ayrıldı.

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Yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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Kocaeli bıçaklı saldırı
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