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Kocaeli’de binler Cumhuriyet için koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 12:22 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Kocaeli’de binler Cumhuriyet için koştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gencinden yaşlısına binlerce vatandaşın katıldığı koşu, İzmit Seka Park’ta başladı. 10 kilometre, 3 kilometrelik halk koşusu ve 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorilerinde düzenlenen Cumhuriyet Koşusu’nu Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş takip etti.

“7’den70’e herkesin spor yapmasını tavsiye ve teşvik ediyoruz”

Yarışlar öncesinde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Cumhuriyeti bize emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşlarına, yol arkadaşlarına minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlıklı ve mutlu bir toplum olmak için çaba sarf ediyoruz. Onun için Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü öncelikle spor etkinlikleriyle kutluyoruz. Sporu önemsiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 7’den 70’e herkesin spor yapmasını tavsiye ve teşvik ediyoruz. Ben de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak spor yapmaya, öncü ve beraber olmaya önem gösteriyorum. Cumhuriyeti bize dedelerimiz emanet etti. Gençler, bizler de kendilerimizi iyi yerleştireceğiz. Geleceğin yöneticileri, tüccarı, esnafı, valisi, belediye başkanı, cumhurbaşkanı olacak şekilde kendimizi hayata güzel bir şekilde hazırlayacağız” dedi.

Koşular ödül töreni ile tamamlanacak

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından yarışların startı verildi. Devam eden yarışlarda ilk 5 dereceye giren koşuculara nakdi ödül, ilk 3 dereceye giren koşuculara ise dercesine göre; 1.'lik, 2.'lik ve 3.'lük madalyası verilecek. İlk 3'e giren koşucuların madalya seremonisi sırasında ödül kürsüsüne yarışma resmi tişörtleriyle çıkmaları gerekmekte. 10 kilometre koşusunda birinci gelene 5 bin TL, 3 kilometre Halk Koşusu’nda birinci olanlara ise kadın ve erkek kategorilerinde bin TL ödül verilecek. Koşu, yapılacak olan ödül törenin ardından sona erecek. (İHA)

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